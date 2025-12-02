Это взбудоражило сеть и вызвало обсуждение такого шага сервиса Polymarket. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в threads.
Что известно об этом?
Сервис Polymarket начал принимать ставки на оккупации украинских городов. Там можно сделать ставку, какой населенный пункт Украины может оказаться под контролем россиян. Более того, в реальном времени подтягивается карта боевых действий, чтобы ставки были более точными.
Это кажется вершиной цинизма. Подобные кейсы уже стали привычными для сервиса Polymarket. Ранее там принимали ставки на абсурдные вещи: воскреснет ли Иисус до выхода ГТА5. Конечно, это нельзя сравнивать с запуском ставок на оккупацию городов, за которые борются ежеминутно ценой собственной жизни.
Подобное не могло оставить равнодушным пользователей. Они возмущались в комментариях. Этот кейс уже сравнили с тем, что во время войны на Балканах богачи платили деньги, чтобы пострелять в людей.
Ставки на войну действительно поражают своей циничностью.
Что известно о Polymarket, который запустил эти ставки?
Это компания, которая занимается прогнозированием на основе криптовалюты. Штаб-квартира расположена в Манхэттене, говорится в Википедии.
Заявляется, что это платформа, где люди могут делать ставки на будущие события. В частности, экономические показатели, погодные условия, награды, а также политические и законодательные результаты.
Как политик едва не попал в скандал из-за движения с ТикТок?
- Британский премьер Кир Стармер посетил одну из школ и разговаривал с ученицей. Затем он увидел, что учебник открыт на странице 67 и сделал движение соответствующего тренда. Это вызвало реакцию у детей.
- Впоследствии директор объяснила ему, в чем причина. Дело в том, что тренд 6 – 7 запрещали в некоторых школах, ведь он якобы отвлекает детей.
- Политик попытался оправдаться и заверить, что это начал не он, однако есть нюанс: этот момент попал на видео. Более того, этот ролик распространил сам Стармер.