Это взбудоражило сеть и вызвало обсуждение такого шага сервиса Polymarket. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в threads.

Смотрите также Традиция, существующая тысячелетиями: одна из древних церквей празднует Рождество не 25 декабря и не 7 января

Что известно об этом?

Сервис Polymarket начал принимать ставки на оккупации украинских городов. Там можно сделать ставку, какой населенный пункт Украины может оказаться под контролем россиян. Более того, в реальном времени подтягивается карта боевых действий, чтобы ставки были более точными.

Это кажется вершиной цинизма. Подобные кейсы уже стали привычными для сервиса Polymarket. Ранее там принимали ставки на абсурдные вещи: воскреснет ли Иисус до выхода ГТА5. Конечно, это нельзя сравнивать с запуском ставок на оккупацию городов, за которые борются ежеминутно ценой собственной жизни.

Подобное не могло оставить равнодушным пользователей. Они возмущались в комментариях. Этот кейс уже сравнили с тем, что во время войны на Балканах богачи платили деньги, чтобы пострелять в людей.

Что думают об этом в сети / Скриншоты 24 Канала

Ставки на войну действительно поражают своей циничностью.

Что известно о Polymarket, который запустил эти ставки?

Это компания, которая занимается прогнозированием на основе криптовалюты. Штаб-квартира расположена в Манхэттене, говорится в Википедии.

Заявляется, что это платформа, где люди могут делать ставки на будущие события. В частности, экономические показатели, погодные условия, награды, а также политические и законодательные результаты.

Как политик едва не попал в скандал из-за движения с ТикТок?