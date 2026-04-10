Священник відверто сказав, як ставиться до сучасних пасок з начинками та чи можна їх освячувати
- Священник отець Михайло Квасюк зазначив, що для освячення паски немає значення її склад чи начинка, важливим є сам обряд освячення та віра під час споживання.
- Традиційна паска має високу, круглу форму, але люди можуть обирати паски за власним смаком, зокрема солодкі, солоні, з різними начинками, це не впливає на значення свята.
Навряд чи українці можуть уявити свій Великдень без паски. З кожним роком господині вдосконалюють рецепти, вигадують нові начинки, експериментують з оздобленям – все це породжує дискусії про те, яку ж паску все-таки треба посвячувати та чи є "правильний" рецепт паски, яку рекомендує Церква.
Як розповів 24 Каналу священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк, такого поняття як правильна чи неправильна паска – немає. Найважливіше у ній зовсім не склад.
Яку саме паску потрібно ставити у кошик?
Усім відомо, що традиційна паска має високу, круглу форму. Її печуть один раз у рік, що додає цьому процесу справді особливого та сакрального значення. Саме паска є головним атрибутом Великодня. Її освячують, а потім споживають – цей момент є найважливішим.
Щодо інгредієнтів, то вони залежать від смаку людини. Хтось любить солодку, хтось солону, хтось з шоколадом, хтось з родзинками. На значення свята це ніяк не впливає,
– підкреслив о. Михайло Квасюк.
Є люди, які ставляться до випікання паски дуже серйозно. Вони моляться, вкладають у процес великий зміст. Також є ті, хто не має змоги самостійно її спекти, тому вони без жодних проблем можуть її купити та посвятити. На значення свята це не вплине.
Зрозуміло, що різні бізнеси, пекарні хочуть дати людині вибір, а також можуть у такий спосіб заробити. Тому вони пропонують різноманітні паски від солоних, солодких, з начинкою, з квітами та з незвичними смаками. Відповідно люди купують те, що їм пропонують.
"Якщо ти купиш паску, освятиш її та з вірою споживеш – немає жодного значення, з яким вона була смаком", – підкреслив священник.
Випікання паски: що варто знати?
Однією з найпопулярніших є паска з сухофруктами та горіхами. Також популярність має паска з шоколадною начинкою.
Під час приготування варто звернути увагу на борошно, вона має бути вищого сорту, з вмістом клейковини 10 – 12%. Це гарантуватиме підйом тіста й хорошу структуру. Інші інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Для тих, хто не випікатиме паску, варто знати, що ціни на неї дуже різні. У супермаркеті вона коштуватиме від 90 гривень, а якщо ви оберете паску у відомих кондитерських, то ціна може сягнути до 2 тисяч гривень. Там пропонують різні незвичні смаки, наприклад, зефірна, фісташкова, полунична.