Священник відверто сказав, як ставиться до сучасних пасок з начинками та чи можна їх освячувати

Навряд чи українці можуть уявити свій Великдень без паски. З кожним роком господині вдосконалюють рецепти, вигадують нові начинки, експериментують з оздобленям – все це породжує дискусії про те, яку ж паску все-таки треба посвячувати та чи є "правильний" рецепт паски, яку рекомендує Церква.

Як розповів 24 Каналу священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк, такого поняття як правильна чи неправильна паска – немає. Найважливіше у ній зовсім не склад.

Дивіться також Як спекти ідеальну паску: 3 поради для улюбленої великодньої випічки

Яку саме паску потрібно ставити у кошик?

Усім відомо, що традиційна паска має високу, круглу форму. Її печуть один раз у рік, що додає цьому процесу справді особливого та сакрального значення. Саме паска є головним атрибутом Великодня. Її освячують, а потім споживають – цей момент є найважливішим.

Щодо інгредієнтів, то вони залежать від смаку людини. Хтось любить солодку, хтось солону, хтось з шоколадом, хтось з родзинками. На значення свята це ніяк не впливає,

– підкреслив о. Михайло Квасюк.

Є люди, які ставляться до випікання паски дуже серйозно. Вони моляться, вкладають у процес великий зміст. Також є ті, хто не має змоги самостійно її спекти, тому вони без жодних проблем можуть її купити та посвятити. На значення свята це не вплине.

Зрозуміло, що різні бізнеси, пекарні хочуть дати людині вибір, а також можуть у такий спосіб заробити. Тому вони пропонують різноманітні паски від солоних, солодких, з начинкою, з квітами та з незвичними смаками. Відповідно люди купують те, що їм пропонують.

"Якщо ти купиш паску, освятиш її та з вірою споживеш – немає жодного значення, з яким вона була смаком", – підкреслив священник.

Цікаво! Отець Михайло в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу також розповів, які продукти не варто ставити у великодній кошик та чи є заборонені страви на Великдень. Крім цього, священник нагадав, коли варто відвідувати могили своїх рідних

Випікання паски: що варто знати?