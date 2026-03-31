Султан Сулейман II увійшов в історію, як один із найменш типових правителів Османської імперії. Провівши понад три десятиліття в ізоляції у палаці, він несподівано зійшов на трон у зрілому віці та очолив державу в період глибоких криз та воєн.

36 років в ізоляції, життя під постійним наглядом і несподіваний вихід на трон у зрілому віці – історія султана Сулеймана II більше схожа на драму, ніж на типовий шлях правителя Османської імперії.

Дивіться також Її називали "принцесою із сумними очима": якою була королева Ірану Сорайя Есфандіярі-Бахтіярі

Ким був Сулейман II і як він потрапив на престол?

Султан Сулейман II, син султана Ібрагіма та Саліхи Ділашуб Хасекі, став 22-м правителем Османської імперії і 85-м халіфом мусульман. Народжений у 1642 році, він пережив повалення та вбивство свого батька у шість років, розповідає Britannica. У 1651 році Сулеймана помістили до Кафесу – спеціальних покоїв у палаці Топкапи, де утримували османських принців під наглядом, щоб запобігти можливим заколотам. У цій ізоляції він провів близько 36 років і вийшов звідти лише у 1687 році, коли зійшов на престол.

Що таке Кафес?

Хоча слово "кафес" буквально перекладається як "клітка", у контексті Османської імперії воно має дещо інше значення. Це були спеціальні покої у палаці, де утримували потенційних спадкоємців престолу під наглядом, але не в умовах класичної в'язниці, розповідає Daily News.

До 17 століття в Османській імперії існувала жорстока традиція: новий султан часто наказував убити своїх братів, щоб уникнути боротьби за владу. Оскільки спадкоємність передавалася між братами, а не від батька до сина, це призводило до конфліктів і навіть громадянських воєн.

Згодом від цієї практики відмовилися, і замість страти принців почали ізолювати у палаці. Так з'явився "кафес". Принців більше не відправляли керувати провінціями, як це було раніше, а тримали поруч із двором – у гаремі або спеціальних покоях.



Сулейман II

Які виклики зустрів султан Сулейман II на початку правління?

Султан зійшов на трон у 1687 році у 45 років після повалення брата. Османська імперія стикалася із серйозними проблемами на австрійському та венеціанському фронтах. Армійські повстання, хаос у Стамбулі та втрати фортець загрожували стабільності імперії.

Повстання у Стамбулі було придушене завдяки рішучим діям султана: він особисто підтримав лояльних солдатів і захистив ключових бюрократів. Але ця рішучість показала його здатність контролювати ситуацію, навіть у складні часи.



Портрет Сулеймана II

Які території були втрачені та повернені під час його правління?

Незважаючи на поразки на австрійському фронті, османи домоглися успіхів на польському та російському напрямках за допомогою кримських союзників. Водночас Венеція намагалася розширити свої володіння в Мореї та Афінах, але стратегія місцевих громад сприяла збереженню османського контролю.

Дивіться також Втрачений шанс України: біографія В'ячеслава Чорновола, який переміг СРСР, але програв зрадникам

Яким запам'ятався султан Сулейман II?

За свідченнями істориків, він був кремезним, середнього зросту, благочестивим і щедрим. Султан ніколи не пропускав молитви, не тримав образи і був добрим до всіх. Його коротке правління тривало лише чотири роки, але залишило слід завдяки реформам, відвазі та релігійності.

Які ще цікаві новинки варто прочитати?

Ми нещодавно розповідали, які події надихнули Лесю Українку на поему "Одержима". Письменниця була глибоко зворушена станом здоров'я Сергія Мержинського, і під впливом цих емоцій вона за одну ніч створила драматичну поему.