Позначають їжу лаком: у мережі завірусився дивний тренд про продукти

У соцмережах набирає популярності дивний побутовий тренд, який вже встиг викликати хвилю жартів і суперечок у коментарях. Користувачі почали наносити кольорові позначки гель-лаком просто на упаковки продуктів. Це може бути сир, хлібці, снеки чи інша їжа, яка зберігається в холодильнику.

Що означають яскраві позначки на продуктах, які зберігаються в холодильнику, і для чого це роблять, розповідається під постом користувачки @chocolatamilka в Threads.

Чи можна брати їжу, яка позначена?

Авторка треду опублікувала скриншоти одного із відео, найімовірніше з TilTok, із запитанням, для чого це робиться така дія. Річ у тім, що дівчина у відео малює яскраві мітки на упаковках продуктів та додає підпис: "Зрозуміють ті, хто посварився зі свекрухою".

Цікаво, що ця дія запустила активне обговорення у соцмережах. Під постом у коментарях користувачі пояснюють, що такі позначки нібито роблять для того, аби ніхто без дозволу не брав "чужу" їжу.

За словами людей, гель-лак не висихає без спеціальної лампи, а тому якщо хтось відкриє упаковку або торкнеться її руками, то лак залишиться на пальцях.

Деякі користувачі жартують, що це "сучасна версія" старих сільських методів. Річ у тім, що хтось пригадав, як у селах фарбою позначали гусей, аби знати, де чий птах. А інші розповіли, що бабусі ставили схожі мітки на банках із консервацією.

Під дописом з'явилися й іронічні коментарі, адже одна з користувачок написала: "Не спрацювало, тож змінила свекруху". Інші ж зізнаються, що ідея здається їм одночасно дивною та геніальною.

Як люди реагують на пост про позначки продуктів / Скриншоти з Threads

Які цікаві тренди були поширеними раніше?

Ще взимку 2025 року в українському TikTok набирав популярності зворушливий тренд, який швидко підхопили власники домашніх тварин. Люди ділилися відео зі своїми улюбленцями, показуючи, як вони змінилися з моменту появи в родині.

Суть тренду проста: користувачі порівнюють своїх котів, собак чи інших тварин у двох часових точках. Тобто станом на сьогодні та в перший день, коли вони тільки потрапили додому.

У таких відео часто видно, як спочатку тварини поводяться обережно й невпевнено, ховаються або бояться нового простору. А з часом вони повністю освоюються, стають сміливішими, а іноді й справжніми господарями дому, де мають власні звички, витівки та характер.