Їх наспівували всі: 5 пісень, які "підірвали" ТікТок у 2025 році
- У 2025 році ТікТок відіграв ключову роль у формуванні музичних трендів, зокрема, вірусними стали пісні "Танцювала риба з раком", "Abracadabra" Леді Гаги, та "Мужчина" Альони Омаргалієвої.
- Пісня "Back to Friends" у виконанні Sombr була найбільш доданою до плейлистів користувачів ТікТоку у 2025 році.
У 2025 році тікток знову став головним майданчиком, де формуються музичні тренди та народжуються вірусні хіти. Саме тут пісні, яким вже десятки років, несподівано отримували друге життя, а нові треки ставали популярними ще до офіційного релізу.
Користувачі масово знімали танці, романтичні відео та гумористичні скетчі під одні й ті самі пісні. 24 Канал зібрав 5 композицій, які найбільше "розривали" ТікТок у 2025 році.
"Танцювала риба з раком"
Неочікувано у 2025 році ТікТок підкорив уривок із фільму "Пропала грамота" 1972 року.
"Танцювала риба з раком" – уривок з фільму "Пропала грамота": дивіться відео
Користувачі почали буквально візуалізувати рядки пісні у відео, а в коментарях чимало людей зізнавалися, що не можуть перестати її наспівувати.
"Танцювала риба з раком" стала трендом у тіктоці: дивіться відео
Окремі користувачі навіть публікували власні кавери на ці рядки.
"Abracadabra" – Леді Гага
Новий трек Леді Гаги став вірусним одразу після її виступу на церемонії "Ґреммі-2025". Паралельно з перформансом артистка презентувала кліп, а танець із номера миттєво перекочував у ТікТок.
Леді Гага – "Abracadabra": дивіться відео
Користувачі масово намагалися повторити танець, зробивши "Abracadabra" однією з найпопулярніших пісень року.
"Abracadabra" стала трендовою у тіктоці: дивіться відео
"Мужчина" – Альона Омаргалієва
Ця заполонила стрічку ТікТоку ще навіть до офіційного виходу на стримінгових платформах.
Альона Омаргалієва – "Мужчина": дивіться відео
Фраза "Цей мужчина тільки мій" стала масово використовуватися для романтичних відео з коханими, весільних роликів і жартівливих скетчів.
"Мужчина" завірусилася у TikTok: дивіться відео
"Атата (ренебе)" – Вова зі Львова та Іван Дорн
Пісня, випущена понад 13 років тому, несподівано повернулася у тренди. У 2025 році під "Атата (ренебе)" знімали все – від ліпсінгів і танців до ситуативних скетчів із кумедними підписами.
Vova Zi Lvova ft. Іван Дорн – Атата (ренебе): дивіться відео
Пісня стала яскравим прикладом того, як ТікТок дає друге життя давно знайомим хітам.
TikTok повернув у тренди "Атата (ренебе)": дивіться відео
"Не п'яна – закохана" – Альона Омаргалієва
Ще один вірусний трек співачки. Альона Омаргалієва виконала пісню на концерті, і майже миттєво вона потрапила в ТікТок-тренди.
Alena Omargalieva – "Не п'яна – закохана": дивіться відео
Найбільше користувачі використовували приспів "Ой, я не п'яна, я просто закохана", а також фразу "Слава Богу, у мене є ти", знімаючи гумористичні та романтичні відео.
"Не п'яна – закохана" підкорила TikTok: дивіться відео
Яку пісню користувачі ТікТоку зберігали найчастіше?
9 грудня TikTok опублікував підсумки 2025 року, представивши рейтинги найпопулярніших виконавців, пісень, трендів і креаторів.
У компанії зазначили, що платформа з аудиторією понад один мільярд користувачів відіграє ключову роль у формуванні світових музичних тенденцій.
За даними TikTok, найчастіше користувачі додавали до своїх плейлистів пісню "Back to Friends" у виконанні Sombr.
sombr – "back to friends": дивіться відео
Яка пісня 1970-х років завірусилася у TikTok?
У тіктоці несподівано завірусилася пісня 1970-х років "Білий сніг", яка донедавна була маловідомою для широкої аудиторії. Композиція поступово набирає популярності завдяки атмосферним відео користувачів.
Слова до пісні написав Михайло Ткач, музику – Олександр Білаш. "Білий сніг" – це лірична мелодійна композиція про чекання, спогади та любов.
У тексті пісні ранній сніг, що падає на зелене листя в саду замість очікуваної зустрічі, стає символом туги, самотності й водночас надії на повернення близької людини. У тіктоці користувачі використовують композицію для створення ностальгічних відео.