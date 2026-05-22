Вчиться на ветеринара, рятує тварин і вже стала мамою: маловідомі факти про Міллі Боббі Браун

Багатьом здається, що життя відомого актора – це лише модні покази, розкіш і світські події. Але це не завжди так, і яскравим прикладом є Міллі Боббі Браун. Ми розповімо про те, як насправді виглядає життя дівчини поза камерами.

Мало хто знає, що зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун веде значно менш гламурне життя, ніж можна уявити: акторка живе на фермі в штаті Джорджія, навчається онлайн та займається порятунком тварин через власну благодійну ініціативу.

Як живе акторка Міллі Боббі Браун?

В інтерв'ю для Vanity Fair акторка пояснила, що її життя на фермі – це не "естетика", а усвідомлений вибір. Фермерське життя є важкою щоденною працею, яка включає догляд за тваринами та постійну зайнятість. Дівчина проживає разом із чоловіком Джейком Бонджові на фермі, де утримує десятки тварин: собак, кіз, овець, корів і навіть ослів. Частину з них акторка взяла з притулків.

Міллі Боббі Браун з тваринами / інстаграм gossiproomoff

Через власний фонд Joey's Friends вона займається порятунком собак із так званих "kill shelters" – притулків, де тварин можуть приспати, якщо їм не знаходять новий дім. Врятованих тварин розміщують на фермі та готують до подальшого усиновлення.

Також Міллі навчається онлайн в Purdue University Global за напрямом human services. Вона обрала курси, пов'язані з доглядом за тваринами та ветеринарними навичками. У різних інтерв'ю Браун розповідала, що використовує знання на практиці: допомагає лікувати тварин, стежити за їхнім станом і доглядати за новонародженими або хворими тваринами на фермі.

Що відомо про особисте життя Міллі Боббі Браун ?

Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові познайомилися онлайн у 2021 році. Спершу вони були друзями, однак згодом їхні стосунки почали стрімко розвиватися, і пара офіційно підтвердила роман у соцмережах. Відтоді вони регулярно ділилися спільними фото та моментами зі свого життя. У 2023 році стало відомо про заручини. Браун пізніше розповідала, що пропозиція була доволі незвичною: Джейк освідчився їй під час занурення під воду, подарувавши каблучку просто під час дайвінгу.

Міллі Боббі Браун та Джейк Бонджові / інстаграм milliebobbybrown

У травні 2024 року пара таємно одружилася у колі близьких, а згодом влаштувала ще одне, більш масштабне весілля в Італії. У серпні 2025 року подружжя повідомило про поповнення в сім'ї – вони всиновили доньку. Пара підкреслила, що хоче зберігати приватність і насолоджуватися новим етапом життя без зайвої уваги.

Міллі Боббі Браун з дитиною / інстаграм milliebobbybrown

У коментарях акторка також розповідала, що сімейне життя для неї стало дуже природним продовженням стосунків. За її словами, вони з чоловіком разом будують побут, ділять обов'язки та багато часу проводять із тваринами на фермі.