Спочатку підкорила українців, а згодом і весь світ: як "Мівіна" стала справжнім феноменом

Локшина швидкого приготування "Мівіна" давно стала більше, ніж просто перекусом. Для багатьох українців вона асоціюється з дитинством, студентськими роками та 90-ми. А сам шлях створення продукту не менш цікавий.

Про цей продукт знають і дорослі, і діти. Багато хто в дитинстві їв його потай від батьків, адже він вважався не надто корисним. Але втриматися було майже неможливо – настільки він смачний. Мова, звісно ж, про всім відому "Мівіну".

Дивіться також Виявляється, про це багато хто не здогадується: з чого насправді роблять паприку

Чому "Мівіна" стала феноменом в Україні?

Мівіна з'явилася у 90-х роках, у період економічної нестабільності, коли багатьом людям бракувало грошей, часу і доступної їжі. Саме тоді українцям був потрібен простий і дешевий продукт, який можна швидко приготувати.



Стара упаковка "Мівіни" / фото Mykharkov.info

"Мівіна" ідеально підходила: достатньо було залити локшину окропом і за кілька хвилин отримати ситну страву. Її популярності також сприяла доступність. Локшина коштувала копійки і продавалася майже всюди: від кіосків до супермаркетів. Її могли дозволити собі школярі, студенти та люди, які намагалися економити.

Ще один фактор – це простота. Для приготування не потрібні ні плита, ні посуд, ні кулінарні навички. Її можна було їсти вдома, у гуртожитку, на роботі або навіть у поїзді. Деякі школярі взагалі їли її сухою дорогою зі школи. З часом слово "Мівіна" стало настільки популярним, що українці почали так називати майже всю локшину швидкого приготування.

Як виготовляють "Мівіну"?

Виробництво локшини починається майже так само, як і виготовлення звичайної пасти. Основою є борошно, іноді з додаванням крохмалю. До нього додають воду та спеціальний розсіл із барвниками, стабілізаторами й підсилювачами смаку. Тісто розкатують у тонкі смужки, після чого спеціальні різці формують характерну хвилясту локшину.

Як виготовляють "Мівіну" / фото "Сайт міста Шепетівка"

Далі її стискають у брикети. Потім брикети пропарюють при температурі близько 110 градусів тепла протягом кількох хвилин і обсмажують у гарячій соняшниковій олії. Під час пакування до локшини додають пакетики з приправами.

На ютуб-каналі Феномен.ua розповіли ще більше цікавих фактів про "Мівіну". Також у відео згадали, які смаки "Мівіни" були раніше, скільки різновидів існує зараз, як ця локшина стала частиною попкультури та яким є її смак сьогодні.

Що ви точно не знали про "Мівіну": дивитись відео

Чи справді "Мівіна" небезпечна?

Для багатьох українців "Мівіна" буквально символ дитинства 90-х і 2000-х. Водночас навколо неї існує багато міфів. Головна претензія до продукту – це велика кількість солі та підсилювачів смаку. Вони роблять локшину дуже привабливою для смакових рецепторів, але при частому вживанні можуть негативно впливати на шлунок.

Також локшину обсмажують у гарячій олії, тому вона є досить жирною їжею. А пакетики з приправами фактично є концентратом смаку. Через це лікарі радять не зловживати локшиною швидкого приготування. Водночас популярний міф про те, що вона "розбухає" у шлунку і небезпечно збільшується в розмірах, не має наукового підтвердження.

Хто створив "Мівіну"?

Засновником бренду став в'єтнамський підприємець Фам Нят Вионг. У 1993 році він приїхав до Харкова і разом із дружиною відкрив ресторан в'єтнамської кухні. Бізнес ішов не дуже добре, тому він вирішив ризикнути і взяв кредит. У 1995 році з'явилася перша "Мівіна", яку почали виробляти на заводі компанії Техноком.



Фам Нят Вионг / фото Mykharkov.info

Продукт швидко став популярним, і вже за два роки продажі досягли приблизно мільйона доларів. У 2010 році компанію придбала швейцарська корпорація Nestle приблизно за 150 мільйонів доларів. Після цього Вионг повернувся до В'єтнаму, де інвестував у нерухомість і став першим доларовим мільярдером країни.

Дивіться також Це може бути не чай, а звичайний пил: ці 2 написи на упаковці одразу видадуть неякісний продукт

Чому "Мівіна" зникла з полиць і де вона зараз?

До повномасштабної війни "Мівіну" виробляли переважно у Харків. Після початку вторгнення у 2022 році підприємство змушене було зупинити роботу, а частину готової продукції передали на благодійність. Згодом Nestle перенесла виробництво у більш безпечний регіон, а саме на Волинь, розповідає Forbes.

Нову фабрику збудували у селі Смолигів, інвестувавши близько 40 мільйонів швейцарських франків. Зараз же українська локшина швидкого приготування продається не тільки в Україні, а й у Німеччина, Франція та Велика Британія. Частину продуктів тепер випускають під брендом Maggi.

Які ще цікаві новинки варто прочитати?