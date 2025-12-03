Книги, які мають значення: найважливіші історії 2025 року

2025 рік підходить до завершення. Це саме час для того, аби підбивати підсумки, тому видавництва також розповідають про те, які історії стали найважливішими.

До найважливіших книг 2025 року увійшли різні історії. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на видавництво "Книголав".

"Він повертається в неділю" Ірени Карпи

Море, полин, сосни, розмарин – запах Криму чи Провансу? Наскільки далекі степи Миколаївщини й узбережжя Нормандії? Архітекторка Віра живе в Парижі спокійним життям із чоловіком-французом і дочкою-підліткою, аж поки її не будить дзвінок: "Ти що, спиш?! Там Київ і Харків бомблять!". АТОвець Атрей залишає мирний Амстердам, щоб знову захищати Україну.



"Він повертається в неділю" / Фото з сайту видавництва

А школярка Матільда з Бургундії зустрічає дивного чоловіка, що винаймає будинок над озером у її родичів. Щирість і таємниці, радість і біль, дружба, кохання і втрати – намагання знайти й зберегти себе у вирі подій. А може, таки зустрітися на вітряному пляжі.

"Дипломатична кухня воєнного часу", Дмитра Кулеби, Володимира Ярославського

Вас запросили на вишукану дипломатичну вечерю з повноцінним для такої нагоди меню. Її проводить український дипломат, а готує український шеф-кухар. Від аперитивів до холодних і гарячих закусок, основних страв, десертів і дижестивів – кожна страва та напій представляють як українську, так і світову кухню та поєднуються з історією про дипломатичні зусилля України під час відбиття російського вторгнення.



"Дипломатична кухня воєнного часу" / Фото з сайту видавництва

Їжа та дипломатія завжди були взаємопов’язані, а війна додала цим відносинам нової глибини смаку, інтенсивності й аромату. Якщо коротко, то Дмитро Кулеба розповідає, а Володимир Ярославський готує. Наприкінці вони разом із українським журналістом Вадимом Карпʼяком запрошують вас до розмови. Ця книжка складається з 25 рецептів і повʼязаних із ними залаштункових дипломатичних епізодів. Вона відправить вас у захопливу і неповторну кулінарну подорож, у якій ви побачите й відчуєте, як під час війни "готуються" найдраматичніші рішення та плани.

"Пеґґі", Ребекки Ґодфрі, Леслі Джеймісон

"Пеґґі" Ребекки Ґодфрі – це захоплива художня інтерпретація біографії однієї з найепатажніших мисткинь XX століття. Життя спадкоємиці двох заможних єврейських династій, Пеґґі Ґуґґенгайм, перевертається догори дриґом у чотирнадцять років, коли її батько гине на "Титаніку". Його смерть спонукає дівчину шукати нового життя, гнатися за пристрастю, прагнути особистої свободи й передусім вірити в силу мистецтва.



"Пеґґі" / Фото з сайту видавництва

Ми стежимо за Пеґґі, коли вона прокладає собі шлях крізь гламурний, але сексистський та антисемітський мистецький світ Нью-Йорка та Європи і зустрічає численних чоловіків, які закохуються в неї (та її статки) але не визнають її інтелект, талант і художнє бачення. Пеґґі доводиться балансувати між вірністю родині й потребою вирватися з її вузьких, снобістських рамок. Шлях мисткині бурхливий і поривчастий, він полонить увагу до останнього слова.

"Трилогія", Юн Фоссе

Покинуті, неприкаяні, самотні двоє закоханих Асле й Аліда шукають свого місця у світі, вони йдуть, вони надіяться, їм відмовляють, вони йдуть далі, шукають кращого життя й прихистку в Бйорґвіні. Вони шукають свого місця у цьому світі, скрипаль Асле й вагітна Аліда.



"Трилогія" / Фото з сайту видавництва

Меланхолійна історія про трагічне кохання, розповідь про одну норвезьку родину, де йдеться про циклічність долі, про те, що від покарання не втечеш, про те, що кохання – це політ, політ над блакиттю фйордів. Видання доповнено розмовою літературознавців Богдани Романцової і Максима Нестелєєва, що допоможе зрозуміти й зануритися у літературний всесвіт лавреата Нобелівської премії Юна Фоссе.

"Чорна рада. Хроніка 1663 року", Пантелеймона Куліша

Перший історичний роман-хроніка, що розповідає про розкол України на дві частини після проведення Чорної ради в Ніжині 1663 року. Країна була фактично розділена на Лівобережну і Правобережну, що спровокувало запеклу боротьбу за гетьманську булаву після смерті Богдана Хмельницького.



"Чорна рада. Хроніка 1663 року" / Фото з сайту видавництва

"Упіймати кролика", Лани Басташич

Дві жінки, розірвані війною й мовчанням, вирушають у подорож крізь Балкани – у власні зруйновані спогади. Їхня дружба – уламок втраченого дитинства, що болить, як здерта стара рана. Сара – емігрантка, яка не знайшла себе у світі, де ідентичність – справжнє поле бою.



"Упіймати кролика" / Фото з сайту видавництва

Лейла – бунтарка, яка так і не змогла змиритися з несправедливістю та соціальною нерівністю. Обидві тікають від минулого, але воно сидить поруч – на задньому сидінні, мовчазне й нещадне. "Упіймати кролика" – роман не про втечу, а про повернення туди, де болить найбільше. Це глибоке дослідження психологічних травм, які залишаються після війни, навіть коли зброя вже давно заіржавіла.

"Сонджу", Вондри Чан

Історія Сонджу охоплює понад два десятиліття. Спочатку дівчина здобуває сучасну освіту в Кореї та уявляє собі безхмарне, вільне життя. Але миттєво її ідеали руйнуються багатовіковою традицією – мати Сонджу організовує їй шлюб із чоловіком, якого та ніколи не зустрічала. Так починається особиста боротьба розумної жінки за пошук свого місця в суспільстві, де домінують чоловіки



"Сонджу" / Фото з сайту видавництва

"Революціонерки", упорядниця – Анастасія Євдокимова

"Революціонерки" – жінки, які на початку ХХ століття осмислювали нові ідеї, здобували досі незнані досвіди, перебували у вирі подій і фіксували особисті переживання й потрясіння, яких зазнавали Європа та розділена Україна. Ці тексти класикинь, знайдені в бібліотеках і архівах та упорядковані літературознавицею Анастасією Євдокимовою, – портрети жінок у буремний час.



"Революціонерки" / Фото з сайту видавництва

Це уважний погляд репортерок та документалісток, які переосмислюють нову добу та самих себе. У збірці вміщено художні й публіцистичні твори Христі Алчевської, Лідії Горбачової, Наталі Романович-Ткаченко та Хариті Кононенко – історії особистих перетворень і незворотних суспільних процесів. Передмова мисткині Олени Павлової показує закулісся життя революціонерок: якою була епоха цих жінок та якими були вони – вольовими, діяльними й поза шаблонами.

"Щастя", упорядниця – Анастасія Євдокимова

"Щастя" – збірка, у якій вміщено твори українських класикинь межі ХІХ–ХХ століть і яка продовжує серію "Жінки пишуть". Відомі й менш знані авторки порушують питання щастя – з кимось і на самоті, через діяльність і приватні переживання, у миті піднесення та критичні моменти. Тексти, віднайдені в архівах і бібліотеках та упорядковані літературознавицею Анастасією Євдокимовою, розповідають про жінок, які шукають своє щастя й досліджують, чи можливе воно.



"Щастя" / Фото з сайту видавництва

Видання містить різножанрові твори десяти авторок: Любові Яновської, Людмили Старицької-Черняхівської, Ганни Барвінок, Надії Кибальчич, Грицька Григоренка, Марії Колцуняк, Христі Алчевської, Євгенії Бохенської, Одарки Романової та Лесі Українки. У передмові до збірки літературознавиця Ольга Петренко-Цеунова аналізує, як змінювалося розуміння щастя в українській літературі та які виклики кидали авторки своїм письмом – емансипованим і влучним.

"Містянки", упорядниця – Анастасія Євдокимова

"Містянки" – перша книжка серії "Жінки пишуть", у якій зібрано маловідомі тексти українських класикинь межі ХІХ–ХХ століть. Ці твори – про мешканок міст, які працюють, кохають, шукають своє покликання, намагаються зробити власне життя і життя інших більш комфортним чи вирватися із села, аби відкрити можливості міста. Це упорядковані літературознавицею Анастасією Євдокимовою тексти, знайдені в архівах і бібліотеках, у центрі яких – героїні-містянки.



"Містянки" / Фото з сайту видавництва

Під однією обкладинкою зібрано твори різних жанрів: п’єсу "Крила" Людмили Старицької-Черняхівської, етюд "Візит" Валерії О’Коннор-Вілінської, новелу "Льотерея-алегрі" Наталки Полтавки, оповідання "На бальконі" Наталі Романович-Ткаченко та повість "Городянка" Любові Яновської. Видання містить передмову літературознавиці Олени Романенко, яка розкриває контексти написання творів та ключові обставини життя авторок.

