В самые важные книги 2025 года вошли разные истории. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на издательство "Книголав".

Смотрите также Здесь каждый может стать Николаем для ребенка: в Threads набирает обороты трогательный тренд

"Он возвращается в воскресенье" Ирэны Карпы

Море, полынь, сосны, розмарин – запах Крыма или Прованса? Насколько далеки степи Николаевщины и побережье Нормандии? Архитектор Вера живет в Париже спокойной жизнью с мужем-французом и дочерью-подростком, пока ее не будит звонок: "Ты что, спишь?! Там Киев и Харьков бомбят!". АТОшник Атрей покидает мирный Амстердам, чтобы снова защищать Украину.



"Он возвращается в воскресенье" / Фото с сайта издательства

А школьница Матильда из Бургундии встречает странного мужчину, снимающего дом над озером у ее родственников. Искренность и тайны, радость и боль, дружба, любовь и потери – попытки найти и сохранить себя в водовороте событий. А может, таки встретиться на ветреном пляже.

"Дипломатическая кухня военного времени", Дмитрия Кулебы, Владимира Ярославского

Вас пригласили на изысканный дипломатический ужин с полноценным для такого случая меню. Его проводит украинский дипломат, а готовит украинский шеф-повар. От аперитивов до холодных и горячих закусок, основных блюд, десертов и дижестивов – каждое блюдо и напиток представляют как украинскую, так и мировую кухню и сочетаются с историей о дипломатических усилиях Украины во время отражения российского вторжения.



"Дипломатическая кухня военного времени" / Фото с сайта издательства

Еда и дипломатия всегда были взаимосвязаны, а война добавила этим отношениям новой глубины вкуса, интенсивности и аромата. Если коротко, то Дмитрий Кулеба рассказывает, а Владимир Ярославский готовит. В конце они вместе с украинским журналистом Вадимом Карпьяком приглашают вас к разговору. Эта книга состоит из 25 рецептов и связанных с ними закулисных дипломатических эпизодов. Она отправит вас в увлекательное и неповторимое кулинарное путешествие, в котором вы увидите и почувствуете, как во время войны "готовятся" драматические решения и планы.

"Пегги", Ребекки Годфри, Лесли Джеймисон

"Пегги" Ребекки Годфри – это увлекательная художественная интерпретация биографии одной из самых эпатажных художниц XX века. Жизнь наследницы двух богатых еврейских династий, Пегги Гуггенхайм, переворачивается вверх дном в четырнадцать лет, когда ее отец погибает на "Титанике". Его смерть побуждает девушку искать новую жизнь, гнаться за страстью, стремиться к личной свободе и прежде всего верить в силу искусства.



"Пегги" / Фото с сайта издательства

Мы следим за Пегги, когда она прокладывает себе путь сквозь гламурный, но сексистский и антисемитский художественный мир Нью-Йорка и Европы и встречает многочисленных мужчин, которые влюбляются в нее (и ее состояние) но не признают ее интеллект, талант и художественное видение. Пегги приходится балансировать между верностью семье и потребностью вырваться из ее узких, снобистских рамок. Путь художницы бурный и порывистый, он пленяет внимание до последнего слова.

"Трилогия", Юн Фоссе

Брошенные, неприкаянные, одинокие двое влюбленных Асле и Алида ищут своего места в мире, они идут, они надеются, им отказывают, они идут дальше, ищут лучшей жизни и убежища в Бьоргвине. Они ищут своего места в этом мире, скрипач Асле и беременная Алида.



"Трилогия" / Фото с сайта издательства

Меланхоличная история о трагической любви, рассказ об одной норвежской семье, где говорится о цикличности судьбы, о том, что от наказания не убежишь, о том, что любовь – это полет, полет над голубизной фьордов. Издание дополнено разговором литературоведов Богданы Романцовой и Максима Нестелеева, что поможет понять и окунуться в литературную вселенную лауреата Нобелевской премии Юна Фоссе.

"Черная рада. Хроника 1663 года", Пантелеймона Кулиша

Первый исторический роман-хроника, рассказывающий о расколе Украины на две части после проведения Черной рады в Нежине 1663 года. Страна была фактически разделена на Левобережную и Правобережную, что спровоцировало ожесточенную борьбу за гетманскую булаву после смерти Богдана Хмельницкого.



"Черная рада. Хроника 1663 года" / Фото с сайта издательства

"Поймать кролика", Ланы Басташич

Две женщины, разорванные войной и молчанием, отправляются в путешествие через Балканы – в собственные разрушенные воспоминания. Их дружба – осколок утраченного детства, что болит, как содранная старая рана. Сара – эмигрантка, которая не нашла себя в мире, где идентичность – настоящее поле боя.



"Поймать кролика" / Фото с сайта издательства

Лейла – бунтарка, которая так и не смогла смириться с несправедливостью и социальным неравенством. Обе убегают от прошлого, но оно сидит рядом – на заднем сиденье, молчаливое и беспощадное. "Поймать кролика" – роман не о побеге, а о возвращении туда, где болит больше всего. Это глубокое исследование психологических травм, которые остаются после войны, даже когда оружие уже давно заржавело.

"Сонджу", Вондри Чан

История Сонджу охватывает более двух десятилетий. Сначала девушка получает современное образование в Корее и представляет себе безоблачную, свободную жизнь. Но мгновенно ее идеалы разрушаются многовековой традицией – мать Сонджу организует ей брак с мужчиной, которого та никогда не встречала. Так начинается личная борьба умной женщины за поиск своего места в обществе, где доминируют мужчины



"Сонджу" / Фото с сайта издательства

"Революционерки", составитель – Анастасия Евдокимова

"Революционерки" – женщины, которые в начале ХХ века осмысливали новые идеи, получали до сих пор неизвестные опыты, находились в водовороте событий и фиксировали личные переживания и потрясения, которые испытывали Европа и разделенная Украина. Эти тексты классиков, найдены в библиотеках и архивах и упорядочены литературоведом Анастасией Евдокимовой, – портреты женщин в бурное время.



"Революционерки" / Фото с сайта издательства

Это внимательный взгляд репортеров и документалисток, которые переосмысливают новую эпоху и самих себя. В сборнике помещены художественные и публицистические произведения Христи Алчевской, Лидии Горбачевой, Натальи Романович-Ткаченко и Хариты Кононенко – истории личных преобразований и необратимых общественных процессов. Предисловие художницы Елены Павловой показывает закулисье жизни революционерок: какой была эпоха этих женщин и какими были они – волевыми, деятельными и вне шаблонов.

"Счастье", составитель – Анастасия Евдокимова

"Счастье" – сборник, в котором помещены произведения украинских классиков рубежа XIX–ХХ веков и которая продолжает серию "Женщины пишут". Известные и менее известные авторы поднимают вопрос счастья – с кем-то и в одиночестве, через деятельность и частные переживания, в моменты подъема и критические моменты. Тексты, найдены в архивах и библиотеках и упорядочены литературоведом Анастасией Евдокимовой, рассказывают о женщинах, которые ищут свое счастье и исследуют, возможно ли оно.



"Счастье" / Фото с сайта издательства

Издание содержит разножанровые произведения десяти авторов: Любови Яновской, Людмилы Старицкой-Черняховской, Анны Барвинок, Надежды Кибальчич, Григоренко, Марии Колцуняк, Христи Алчевской, Евгении Бохенской, Одарки Романовой и Леси Украинки. В предисловии к сборнику литературовед Ольга Петренко-Цеунова анализирует, как менялось понимание счастья в украинской литературе и какие вызовы бросали авторы своим письмом – эмансипированным и точным.

"Местянки", составитель – Анастасия Евдокимова

"Местянки" – первая книга серии "Женщины пишут", в которой собраны малоизвестные тексты украинских классиков рубежа XIX–ХХ веков. Эти произведения – о жительницах городов, которые работают, любят, ищут свое призвание, пытаются сделать собственную жизнь и жизнь других более комфортным или вырваться из села, чтобы открыть возможности города. Это упорядоченные литературоведом Анастасией Евдокимовой тексты, найденные в архивах и библиотеках, в центре которых – героини-городянки.



"Местянки" / Фото с сайта издательства

Под одной обложкой собраны произведения разных жанров: пьесу "Крылья" Людмилы Старицкой-Черняховской, этюд "Визит" Валерии О'Коннор-Вилинской, новеллу "Летерея-алегри" Наталки Полтавки, рассказ "На бальконе" Натальи Романович-Ткаченко и повесть "Горожанка" Любови Яновской. Издание содержит предисловие литературоведа Елены Романенко, которая раскрывает контексты написания произведений и ключевые обстоятельства жизни авторов.

Как Павлюк стал звездой сети?