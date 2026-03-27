Вчать сміливості, доброті та щирості: які 3 українські твори варто прочитати бодай раз у житті
- Ольга Кобилянська у "Вальсі меланхолійному" описує боротьбу трьох жінок за рівність і незалежність.
- "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського зображують романтичний світ гуцулів та красу Карпат, а "Федько-халамидник" Володимира Винниченка навчає цінувати щирість і доброту.
Література може багато розповісти про націю та її характер. Ми підготували добірку українських авторів, твори яких надихають, підтримують і змушують замислитися.
Книги можуть розповісти про націю більше, ніж будь-яка історія. Під час війни вони стають опорою: заспокоюють, надихають і допомагають зрозуміти себе. З посиланням на Vogue, ми зібрали кілька творів української літератури, які варто прочитати кожному.
Дивіться також Не лише Марія Заньковецька: 4 знаменитих на весь світ українських акторок театру
Яку літературу має прочитати кожен українець?
- Valse melancholique, Ольга Кобилянська
Ольга Кобилянська – піонерка феміністичного руху і авторка, що сміливо порушувала тему рівності жінок. У повісті "Вальс меланхолійний" три сильні та талановиті жінки – вчителька, художниця та піаністка – намагаються знайти своє місце у світі, борючись із суспільними стереотипами. Їхня незалежність і рішучість надихають і сьогодні.
- Тіні забутих предків, Михайло Коцюбинський
Ця повість – справжній портал у світ гуцулів: традиції, природа Карпат, романтичне та поетичне сприйняття світу. Коцюбинський створив картину життя, що захоплює дух і змушує відчути магію Карпат ще до того, як туди потрапиш. "Тіні забутих предків" надихають відчути глибину української культури та природи.
Дивіться також Від цих рядків мурахи по шкірі: 4 вірші, які має знати кожен українець
- Федько-халамидник, Володимир Винниченко
Це не просто оповідання – це урок життя в одній історії, розповідає Dovidka.biz.ua. Федько – бешкетний хлопець, який завжди говорить правду, навіть якщо це небезпечно. Він вчить, що щирість, доброта та відповідальність за свої вчинки – це справжня сила.
Через його пригоди читач відчуває цінність дружби, співчуття та взаємопідтримки. І водночас твір показує, як жорстокість і байдужість можуть зруйнувати життя – смерть Федька стає прикладом того, як важливо берегти людей і цінувати добро.
Які ще цікаві новинки варто прочитати?
Нещодавно ми розповідали, які слова придумав Володимир Винниченко. Наприклад, є таке слово розлукостріча – це поєднання розлуки й зустрічі, що передає складні, суперечливі емоції.
Або ж, дізнайтесь про історію Мадас Сі Джей Вокер. Вона заснувала фабрику, працевлаштувала понад 40 000 афроамериканців та активно займалася благодійністю, підтримуючи освітні програми та боротьбу проти лінчувань.
