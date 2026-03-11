Українці у захваті: яку цікаву деталь ви пропустили під час перегляду фільму "Оппенгеймер"
- У фільмі "Оппенгеймер" є сцена, де на мапі обводять коло навколо Москви, показуючи можливу зону ураження атомної бомби.
- Ця деталь здивувала і розвеселила багатьох українських глядачів.
Фільм "Оппенгеймер" Крістофера Нолана зібрав чимало відомих акторів і привернув увагу глядачів не лише масштабною історією створення атомної бомби, а й дрібними деталями. Деякі з них можна легко пропустити під час першого перегляду. Однією з таких став цікавий короткий епізод.
На платформі тредс ми натрапили на пост Віталія Гордієнка. Він звернув увагу на одну цікаву деталь у фільмі "Оппенгеймер", яка сподобається всім українцям. Що ж це за момент, читайте у нашій статті.
Дивіться також Забудьте про "Титанік" та "Ромео і Джульєтта" : ось найтрагічніша історія кохання
Яка є цікава деталь у фільмі "Оппенгеймер"?
Спочатку коротко нагадаємо сюжет: фільм розповідає драматичну історію життя Джуліуса Роберта Оппенгеймера – видатного американського фізика-теоретика, який очолив Манхеттенський проєкт і створив першу атомну бомбу, розповідає IMDb.
У центрі сюжету його наукові досягнення, моральні дилеми та участь у розробці зброї, яка завершила Другу світову війну. Показано, як після тріумфу над нацистами Оппенгеймер опинився втягнутим у політичні інтриги та слухання Комісії з атомної енергії США через підозри у зв'язках із комуністами, що остаточно підірвало його репутацію.
Приблизно на середині фільму є сцена, де показують карту світу або території та схеми ядерного ураження. Там на мапі циркулем обводять коло навколо Москви – це умовна зона ураження атомної бомби, щоб показати масштаб руйнувань, які могла б завдати ядерна зброя.
Багато українців, які звернули увагу на цю деталь, були неабияк здивовані. Така несподівана "відсилка" на масштаб руйнувань навколо Москви позабавила глядачів.
Реакція глядачів на цей момент / скріншот з платформи тредс
Які ще цікаві новини варто прочитати?
Дізнайтесь, хто з відомих політиків вірив у магію та окультизм. Найвідоміший приклад, це російський цар Микола Другий та вплив на нього Григорія Распутіна (справжнє прізвище – Нових), неосвіченого та брутального сибірського селянина, який зумів усіх переконати, що має велику містичну силу та може передбачати майбутнє.
Або ж, що здивувало британця у львівському супермаркеті. Найбільше хлопця здивував вибір хліба. Судячи з його емоцій, такої кількості позицій він не очікував. У коментарях користувачі активно відреагували на відео. Одні жартували, радячи показати йому відділ з солодощами, інші дивувалися, чому іноземців це настільки вражає.
Часті питання
Яка цікава деталь у фільмі 'Оппенгеймер' може сподобатися українцям?
У фільмі 'Оппенгеймер' є сцена, де на мапі циркулем обводять коло навколо Москви – це умовна зона ураження атомної бомби. Багато українців звернули увагу на цю деталь і були здивовані такою несподіваною 'відсилкою', яка позабавила глядачів.
Який сюжет описується у фільмі 'Оппенгеймер'?
Фільм 'Оппенгеймер' розповідає драматичну історію життя Джуліуса Роберта Оппенгеймера – видатного американського фізика-теоретика, який очолив Манхеттенський проєкт і створив першу атомну бомбу. У центрі сюжету його наукові досягнення, моральні дилеми та участь у розробці зброї, яка завершила Другу світову війну.
Які відгуки отримав момент з мапою у фільмі 'Оппенгеймер'?
Момент з мапою у фільмі 'Оппенгеймер', де циркулем обводять коло навколо Москви – умовна зона ураження атомної бомби – здався багатьом українцям несподіваною 'відсилкою' і викликав у них здивування та посмішку.