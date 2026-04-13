Без дротів та меж: яка ідея Ніколи Тесли могла змінити життя кожного

На початку 20 століття Нікола Тесла взявся за один із найамбітніших проєктів у своїй кар'єрі, а саме створення глобальної системи бездротового зв'язку і передачі електроенергії під назвою Ворденкліф. Але цій ідеї, яка значно випереджала той час, не судилося трапитися.

Який легендарний проєкт мав втілити Нікола Тесла та як це могло змінити світ, йдеться на сайті Tesla Science Center.

Читайте також Вклали мільярд доларів і створили справжній феномен: як з'явився TikTok і чому він затягує всіх

Яким мав бути проєкт Ніколи Тесли, що мав змінити світ?

Нікола Тесла у 1901 році придбав понад 80 гектарів землі на Лонг-Айленді. Саме це місце стало головною експериментальною базою науковця – "Ворденкліф".

Ідея Тесли полягала в тому, щоб використати землю як гігантський провідник. І його концепція бездротової системи передбачала передачу сигналів та електрики через поверхню планети та атмосферу.

До вежі Ворденкліфу перші свої ідеї щодо цього науковець перевіряв під час масштабних експериментів у Колорадо-Спрінгс, де досліджував можливість передавати електрику на великі відстані.

Загалом відомо, що для реалізації вежі Ворденкліфу було залучено відому архітектурну фірму McKim, Mead & White, а саму лабораторію спроєктував архітектор Стенфорд Вайт. Центральним елементом стала вежа заввишки майже 57 метрів.

Відбувалася реалізація цього проєкту за сприяння Джеймса Вордена, а профінансував будівництво фінансист Джон Морган. Відбувалося це все впродовж 1901 – 1902 років.

Однак вже у 1903 році амбітна ідея почала руйнуватися, адже через борги кредитори компанії Westinghouse Electric конфіскували обладнання, а сам Ворден подав до суду через несплачені податки.

До 1906 року експлуатація вежі була практично припинена, а у 1917 році – знесено.

Цікаво! Вежа "Ворденкліф" є першим прототипом сучасних радіовеж. Експерименти Тесли довели, що передавати радіосигнал можна на великі відстані.

Що трапилося з базою Тесли?

Попри те, що вежу було знесено, територія бази досі залишалася. У 1939 році її викупила компанія Peerless Photo, яка займалася виробництвом фотоплівки, пишуть в APS.

Згодом об'єкт перейшов до Agfa-Gevaert (підрозділ Bayer), але у 1987 році виробництво остаточно зупинили, а територія занепала.

За понад 20 років інтернет-кампанія, ініційована карикатуристом Метт Інман та командою Tesla Science Center at Wardenclyffe, зібрала понад 1,3 мільйона доларів й викупили частину території разом із фундаментом легендарної вежі.

Про що розповідав Річард Фейнмен і чому це звучало як фантастика?