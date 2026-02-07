Мільярдер Баффет розкрив просте правило, яке допомагає виховати успішних дітей

Один із найуспішніших інвесторів світу Воррен Баффет скоротив виховання дітей до одного простого правила. Ефективність цього, на перший погляд банального принципу, підтверджують дослідження.

Діти, які виховуються за цим правилом, досягають життєвого успіху. Про це пише inc.com.

Дивіться також Не прагнуть кар'єрного росту та великих зарплат: чого хоче сучасна молодь на роботі

Що відомо про метод виховання Баффета?

95-річний керівник Berkshire Hathaway Воррен Баффет зізнавався, що в юності часто поводився не погано. Його батько – біржовий маклер і конгресмен – замість докорів реагував спокійно, кажучи: "Я знаю, що ти можеш краще".

Воррен Баффет / Фото GettyImages

Саме такий м'який і неконфліктний підхід допоміг Баффету усвідомити свої помилки та розвивати емоційний інтелект.

Ви не читаєте лекцій про погані речі, якщо самі їх робите,

– пояснює Баффет.

Усе через те, що діти переймають цінності не зі слів, а зі вчинків батьків, без зайвого контролю чи конфліктів.

Що каже наука про такий метод?

Дослідження, опубліковане в журналі Child Development довело, що емпатія, порядність і емоційний інтелект передаються від покоління до покоління.

Коли батьки показують ці якості власним прикладом, діти засвоюють таку модель поведінки та зберігають її в дорослому віці.

Ще одне дослідження у Новій Зеландії, яке тривало понад 40 років, засвідчило, що саме когнітивний контроль – уміння стримувати емоції та приймати обдумані рішення – став ключовим чинником успіху в житті та фінансах.

Когнітивний контроль відіграє значну роль у досягненні успіху / Фото Unsplash

Його вплив виявився важливішим за рівень IQ чи матеріальний стан родини. Отже, підхід Баффета зводиться до простого принципу: жити так, як хочеш навчити інших. Коли батьки щодня демонструють доброту, чесність і відповідальність, діти переймають ці риси, що формує зрілих, гармонійних і успішних дорослих.

Чому зумери беруть батьків на співбесіди?