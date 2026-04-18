Ця деталь одразу вказує на лиходія у фільмі: таємне правило Голлівуду
- У фільмах та серіалах є деталь, яка може виказати лиходія ще до фіналу.
- Режисер Раян Джонсон підтвердив, що у кіноіндустрії існує одне специфічне негласне правило.
У багатьох фільмах та серіалах є деталь, яку більшість глядачів не помічає, але вона може видати головного антагоніста ще до фіналу. Це правило у Голлівуді існує вже досить тривалий час.
Як можна визначити лиходія у фільмі ще до фіналу?
Коли на екрані хтось дзвонить на iPhone, ймовірно, на дзвінок відповідає позитивний персонаж.
Причина цього, як стверджують, полягає в тому, що компанія Apple нібито не дозволяє, щоб її пристроями користувалися антагоністи або негативні герої у фільмах, серіалах чи рекламі. У кіноіндустрії це правило навіть отримало назву "заборона для лиходіїв".
Хоча прямо така заборона не прописана в офіційних правилах компанії щодо використання бренду, там зазначено, що продукти Apple мають демонструватися лише у позитивному світлі та в контексті, "що вигідно відображає продукти Apple та компанію Apple Inc.".
Також у документі йдеться, що заборонено використовувати торгові марки, логотипи чи інші елементи бренду Apple у зневажливому контексті.
Водночас Apple ніколи офіційно не підтверджувала і не спростовувала існування "застереження про відсутність лиходіїв".
Режисер Раян Джонсон, відомий за фільмами "Ножі наголо", "Зоряні війни: Останні джедаї" та "Петля часу", є одним із небагатьох представників кіноіндустрії, хто говорив про це правило.
"Apple дозволяє використовувати iPhone у фільмах, але – і це дуже важливо – якщо ви коли-небудь дивитеся детективний фільм, у лиходіїв не може бути iPhone перед камерою", – зазначив Джонсон в інтерв'ю Vanity Fair.
Якого лиходія вважають найбільш жахаючим в історії кіно?
Як повідомляє Collider, фільм Стенлі Кубрика "Сяйво" значно відрізняється від однойменної книги Стівена Кінга, на якому він заснований. Однк глядачі обожнюють його. Однією з головних причин популярності цього фільму є персонаж Джека Торренса та моторошна гра Джека Ніколсона.
"Сяйво" й досі залишається обов'язковим до перегляду для поціновувачів горору значною мірою завдяки цьому персонажу. Образ турботливого батька поступово руйнується, перетворюючись на божевільного й жорстокого вбивцю, а прихована людська трагедія робить персонажа ще глибшим і моторошнішим.
Джек Торренс виглядає настільки реалістично, що його часто називають одним із найстрашніших лиходіїв в історії кіно.
Який найвідоміший звук в історії кіно?
"Крик Вільгельма" – найвідоміший звук в історії кіно, який використовують уже понад 70 років у сотнях фільмів. Вперше він з'явився у 1951 році у стрічці "Далекі барабани", де його записав актор Шеп Вуллі.
Спочатку звук не привернув уваги і не став популярним. Назву "Крик Вільгельма" він отримав у 1953 році після виходу фільму "Атака на Фезер Рівер", де персонажа Вільгельма вражає стріла і він почав кричати від болю.
Однак справжню популярність "Крик Вільгельма" здобув у 1970-х, коли його використали у "Зоряних війнах". Відтоді він став своєрідним кіношним внутрішнім жартом і з'явився більш ніж у 400 фільмах.