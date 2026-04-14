Цей простий трюк із Бразилії зробить вашу каву м'якшою та смачнішою

Бразильський метод приготування кави cafezinho вважається одним із найпростіших способів отримати більш насичений і м'який смак напою вдома. Нижче розповідаємо всі етапи приготування.

У Бразилії, одній із найвідоміших кавових країн світу, існує унікальний спосіб приготування кави, який, за словами поціновувачів, робить її смак значно м'якшим і насиченішим без дорогого обладнання. Йдеться про традиційний метод під назвою cafezinho ("маленька кава"), який є частиною щоденної культури країни та символом гостинності, розповідає Parade.

Як один простий метод робить напій значно смачнішим?

Головна особливість цього способу полягає в тому, що цукор додається не після приготування, а безпосередньо під час заварювання. Це дозволяє йому повністю інтегруватися в процес екстракції, створюючи більш м'який, солодкуватий і злегка карамелізований смак.

Процес приготування кави / фото Джима Хоффмана

Для приготування не потрібно спеціального обладнання, лише кава дрібного помелу, вода, цукор і звичайний посуд або фільтр. Спочатку воду з цукром доводять до кипіння, після чого додають каву, настоюють кілька хвилин і проціджують. Експериментатори відзначають, що напій виходить більш збалансованим і менш гірким, а солодкість відчувається "вбудованою" у смак, а не доданою окремо.

Як ще можна покращити смак кави?

Одним із способів є додавання спецій безпосередньо до меленої кави перед заварюванням, розповідає Food / Wine. Кориця, кардамон, мускатний горіх або гвоздика допомагають зробити напій більш ароматним, теплим і "затишним". Достатньо лише дрібки спецій, змішаної з кавовою гущею, щоб надати нових смакових відтінків.

Ще один популярний лайфхак – це молочна піна. Для цього достатньо підігріти молоко, налити його в герметичну ємність і добре струсити. У результаті утворюється легка пінка, яка робить каву схожою на капучино навіть без кавомашини.

Також каву можна перетворити на домашній мокко, додавши гарячий шоколад у готовий напій. Це не лише підсолоджує смак, а й маскує надмірну гіркоту. Серед інших порад – це додавання невеликої кількості солі до меленої кави, що може зменшити гіркоту та кислотність, а також використання цитрусової цедри для легкого фруктового аромату.

