Смажена яєшня без пательні: експерт розповів про метод, який займе менше хвилини

Приготувати смачну яєшню може бути складно, адже потрібно врахувати багато нюансів. На перший погляд, ця страва здається простою, однак це не зовсім так.

Том Ферріс, експерт із яєць, розповів. що для приготування яєшні не завжди потрібна пательня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Дивіться також Її знаходив кожен у своєму дворі: що це за залізяка, схожа на літери "Е" і "Ш", яку бачили всі

Як приготувати яйця без пательні?

За словами експерта, приготувати смачну яєшню можна без сковорідки. Крім цього, його спосіб нібито дуже швидкий – займає всього одну хвилину.

Ферріс переконаний, що приготувати яєшню можна у мікрохвильовій печі. Він вже звик до того, що це дивує людей, однак наполягає, що цей спосіб дійсно дієвий.

Це одна з перших речей, які я навчився, коли був підлітком, експериментуючи на кухні. Вона виглядає, має смак і навіть відчувається як смажене яйце, але вам не потрібно використовувати плиту чи багато олії, і вона готова приблизно за 60 секунд,

– пояснив він.



Яйця можна приготувати у мікрохвильовці / Фото Pexels

Насамперед потрібна ємність, придатна для використання у мікрохвильовій печі. Також потрібен паперовий рушник, одне яйце та столова ложка олії для смаження.

Почніть з додавання олії та помішування, щоб вона покрила дно миски. Потім розбийте в неї яйце та кілька разів обережно проколіть жовток виделкою,

– пояснив Ферріс.

Зверніть увагу! Обов'язково протикніть жовток виделкою. Це потрібно, щоб він не вибухнув у мікрохвильовці.

Після цього потрібно дати яйцю приготуватись у мікрохвильовці. Це займе приблизно хвилину, однак варто дати страві відпочити ще хвилину.

Як ще можна приготувати яйця?

Шеф-кухар Хосе Андрес пропонує готувати яйця у великій кількості оливкової олії для отримання хрустких країв і текстури яйця-пашот, пише Express.

Цей шеф-кухар вважається новатором у приготуванні яєчні. Фактично, у нього вийшло поєднати смажене та варене яйце у одній страві. Водночас метод не є дуже складним.

Як уникнути пригорання?