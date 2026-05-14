"Порадник", до якого не варто звертатися: про які суттєві мінуси ChatGPT часто забувають

Ще кілька років тому ми гуглили майже кожне питання, а сьогодні все частіше просто пишемо його в ChatGPT і одразу отримуємо готову відповідь. Саме так працює один із найпопулярніших інструментів штучного інтелекту у світі. Але разом із зручністю він має і суттєві мінуси, про які не варто забувати.

Сьогодні важко знайти людину, яка б не чула про ChatGPT. Цей чат-бот став справжньою сенсацією, перетворившись із звичайної розробки на продукт, що захопив інтернет. Але хто стоїть за цією технологією і як починався шлях до "найгарячішого" ІТ-продукту сучасності? Читайте найцікавіші подробиці у матеріалі від 24 Каналу.

Хто створив ChatGPT?

Розробником ChatGPT є компанія OpenAI – дослідницька лабораторія штучного інтелекту, заснована у 2015 році, розповідає GrowthTribe. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско, а місія полягає у створенні безпечного штучного інтелекту, який принесе користь усьому людству. За успіхом проєкту стоїть справжня "команда месників" зі світу технологій:

Сем Альтман – колишній президент відомого стартап-акселератора Y Combinator, а нині виконавчий директор OpenAI.

– колишній президент відомого стартап-акселератора Y Combinator, а нині виконавчий директор OpenAI. Ілон Маск – один із засновників та перших інвесторів, який залишив раду директорів у 2018 році, щоб зосередитися на Tesla та SpaceX.

– один із засновників та перших інвесторів, який залишив раду директорів у 2018 році, щоб зосередитися на Tesla та SpaceX. Грег Брокман – колишній технічний директор платіжної системи Stripe.

– колишній технічний директор платіжної системи Stripe. Ілля Суцкевер – провідний вчений у галузі комп'ютерних наук.

Сем Альтман та Ілон Маск / Колаж 24 Каналу STVP

Грег Брокман та Ілля Суцкевер / Колаж 24 Каналу, фото Wired та STVP

Також проєкт підтримали такі гіганти, як Пітер Тіль (співзасновник PayPal) та Рід Хоффман (співзасновник LinkedIn). Загалом компанія отримала початкові інвестиції у розмірі 1 мільярда доларів.

Як створювали "розумного робота"?

Шлях до ChatGPT не був миттєвим успіхом. Це результат багаторічної еволюції моделей сімейства GPT (Generative Pre-trained Transformer). Спочатку у 2015 році OpenAI працювала як некомерційна організація, зосередившись на створенні ШІ для відеоігор. У 2018 році було представлено першу модель, здатну розуміти людську мову без постійного нагляду людини. У 2019 році з'явилася GPT-2, яка стала значно розумнішою.

Але розробка ШІ потребувала колосальних коштів, тому у 2019 році OpenAI змінила статус на "компанію з обмеженим прибутком". Це дозволило залучити Microsoft як стратегічного партнера, який інвестував мільярди доларів. Пізніше GPT-3 стала справжнім гігантським стрибком. Її навчили на величезному масиві даних (45 терабайт тексту), що дозволило ШІ писати есе, вірші та програмний код.

Вже у 2022 році на базі технологій GPT був створений спеціальний інтерфейс чату. На відміну від попередників, ChatGPT навчився розуміти контекст розмови, визнавати свої помилки та відхиляти недоречні запити.

Які є мінуси у ChatGPT?

Попри популярність і зручність, ChatGPT має і свою темну сторону – і це вже помічають у різних сферах. По-перше, він може помилятися або давати застарілу й неповну інформацію. Людина отримує відповідь, яка виглядає впевнено, але на практиці може виявитися неправильною. Іноді це навіть призводить до реальних проблем, наприклад, у подорожах або при плануванні дій, коли люди сліпо довіряють відповіді чату.

По-друге, є ризик надмірної довіри до ШІ замість власної перевірки фактів. Його часто використовують для навчання, текстів і рішень побутових питань, і це поступово змінює звичку людей самостійно шукати інформацію. Також ШІ може впливати на психічний стан користувачів. Через те, що він відповідає як "живий співрозмовник", у деяких людей може виникати емоційна прив'язаність або викривлене сприйняття реальності. Окремо обговорюється питання ризику для професій.

Частину рутинної роботи, підтримки клієнтів, простого аналізу – ChatGPT уже частково бере на себе. Це викликає побоювання щодо того, що деякі професії можуть зникати або сильно змінитися. І ще один момент – люди інколи використовують ШІ там, де важлива точність і відповідальність, включно з документами чи офіційними текстами, що вже призводило до курйозних і навіть проблемних ситуацій.

Чому іноді варто мінімізувати використання ChatGPT і як це робити правильно?

ChatGPT став зручним інструментом, який допомагає швидко знаходити інформацію, писати тексти та вирішувати повсякденні задачі. Але разом із цим з'являється ризик – люди починають надто сильно на нього покладатися. Перша причина, чому варто "мінімізувати" його використання, – це можливі помилки.

ШІ може звучати впевнено, але при цьому давати неточну або застарілу інформацію. Якщо не перевіряти відповіді, можна зробити неправильні висновки. Друга причина – звичка не думати самостійно. Коли кожне завдання вирішується через чат, поступово зникає потреба аналізувати, формулювати думки чи шукати альтернативні варіанти.

Третя – навчання та розвиток навичок. Якщо постійно делегувати ШІ написання текстів або розв'язання задач, людина може втратити частину власних умінь, які формуються через практику.

Тому, яким би не був розвиток технологій у наш час, не варто забувати, що більшість речей ми можемо зробити самостійно. І навіть, якщо зі штучним інтелектом це швидше та легше, варто пам'ятати про можливі наслідки, які потім буде складніше виправити.

Раз вже піднялась тема про ChatGPT, то чи знали ви, що у нещодавньому оновленні телеграму з'явилася нова функція генерації та редагування текстів за допомогою штучного інтелекту? Звучить доволі зручно: можна швидко переписати повідомлення, виправити помилки або змінити стиль тексту. Але проблема в тому, що ця функція виявилась не такою ідеальною, як очікувалось.

Користувачі зазначають, що згенеровані тексти часто виглядають дивно, неприродно або просто "не потрапляють у контекст". Через це замість корисного інструменту нова функція інколи більше смішить, ніж реально допомагає.