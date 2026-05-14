Сегодня трудно найти человека, который бы не слышал о ChatGPT. Этот чат-бот стал настоящей сенсацией, превратившись из обычной разработки в продукт, захвативший интернет. Но кто стоит за этой технологией и как начинался путь к самому "горячему" ИТ-продукту современности? Читайте самые интересные подробности в материале от 24 Канала.

Кто создал ChatGPT?

Разработчиком ChatGPT является компания OpenAI – исследовательская лаборатория искусственного интеллекта, основана в 2015 году, рассказывает GrowthTribe. Ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, а миссия заключается в создании безопасного искусственного интеллекта, который принесет пользу всему человечеству. За успехом проекта стоит настоящая "команда мстителей" из мира технологий:

Сэм Альтман – бывший президент известного стартап-акселератора Y Combinator, а ныне исполнительный директор OpenAI.

– бывший президент известного стартап-акселератора Y Combinator, а ныне исполнительный директор OpenAI. Илон Маск – один из основателей и первых инвесторов, который покинул совет директоров в 2018 году, чтобы сосредоточиться на Tesla и SpaceX.

– один из основателей и первых инвесторов, который покинул совет директоров в 2018 году, чтобы сосредоточиться на Tesla и SpaceX. Грег Брокман – бывший технический директор платежной системы Stripe.

– бывший технический директор платежной системы Stripe. Илья Суцкевер – ведущий ученый в области компьютерных наук.

Сэм Альтман и Илон Маск / Коллаж 24 Канала STVP

Грег Брокман и Илья Суцкевер / Коллаж 24 Канала, фото Wired и STVP

Также проект поддержали такие гиганты, как Питер Тиль (соучредитель PayPal) и Рид Хоффман (соучредитель LinkedIn). В целом компания получила начальные инвестиции в размере 1 миллиарда долларов.

Как создавали "умного робота"?

Путь к ChatGPT не был мгновенным успехом. Это результат многолетней эволюции моделей семейства GPT (Generative Pre-trained Transformer). Сначала в 2015 году OpenAI работала как некоммерческая организация, сосредоточившись на создании ИИ для видеоигр. В 2018 году была представлена первая модель, способную понимать человеческую речь без постоянного надзора человека. В 2019 году появилась GPT-2, которая стала значительно умнее.

Но разработка ИИ требовала колоссальных средств, поэтому в 2019 году OpenAI изменила статус на "компанию с ограниченной прибылью". Это позволило привлечь Microsoft как стратегического партнера, который инвестировал миллиарды долларов. Позже GPT-3 стала настоящим гигантским скачком. Ее обучили на огромном массиве данных (45 терабайт текста), что позволило ИИ писать эссе, стихи и программный код.

Уже в 2022 году на базе технологий GPT был создан специальный интерфейс чата. В отличие от предшественников, ChatGPT научился понимать контекст разговора, признавать свои ошибки и отклонять неуместные запросы.

Какие есть минусы у ChatGPT?

Несмотря на популярность и удобство, ChatGPT имеет и свою темную сторону – и это уже замечают в разных сферах. Во-первых, он может ошибаться или давать устаревшую и неполную информацию. Человек получает ответ, который выглядит уверенно, но на практике может оказаться неправильным. Иногда это даже приводит к реальным проблемам, например, в путешествиях или при планировании действий, когда люди слепо доверяют ответу чата.

Во-вторых, есть риск чрезмерного доверия к ИИ вместо собственной проверки фактов. Его часто используют для обучения, текстов и решений бытовых вопросов, и это постепенно меняет привычку людей самостоятельно искать информацию. Также ИИ может влиять на психическое состояние пользователей. Из-за того, что он отвечает как "живой собеседник", у некоторых людей может возникать эмоциональная привязанность или искаженное восприятие реальности. Отдельно обсуждается вопрос риска для профессий.

Часть рутинной работы, поддержки клиентов, простого анализа – ChatGPT уже частично берет на себя. Это вызывает опасения относительно того, что некоторые профессии могут исчезать или сильно измениться. И еще один момент – люди иногда используют ИИ там, где важна точность и ответственность, включая документы или официальные тексты, что уже приводило к курьезным и даже проблемным ситуациям.

Почему иногда стоит минимизировать использование ChatGPT и как это делать правильно?

ChatGPT стал удобным инструментом, который помогает быстро находить информацию, писать тексты и решать повседневные задачи. Но вместе с этим появляется риск – люди начинают слишком сильно на него полагаться. Первая причина, почему стоит "минимизировать" его использование, – это возможные ошибки.

ИИ может звучать уверенно, но при этом давать неточную или устаревшую информацию. Если не проверять ответы, можно сделать неправильные выводы. Вторая причина – привычка не думать самостоятельно. Когда каждая задача решается через чат, постепенно исчезает потребность анализировать, формулировать мысли или искать альтернативные варианты.

Третья – обучение и развитие навыков. Если постоянно делегировать ИИ написание текстов или решение задач, человек может потерять часть собственных умений, которые формируются через практику.

Поэтому, каким бы ни было развитие технологий в наше время, не стоит забывать, что большинство вещей мы можем сделать самостоятельно. И даже, если с искусственным интеллектом это быстрее и легче, стоит помнить о возможных последствиях, которые потом будет сложнее исправить.

Раз уж поднялась тема о ChatGPT, то знали ли вы, что в недавнем обновлении телеграма появилась новая функция генерации и редактирования текстов с помощью искусственного интеллекта? Звучит довольно удобно: можно быстро переписать сообщение, исправить ошибки или изменить стиль текста. Но проблема в том, что эта функция оказалась не такой идеальной, как ожидалось.

Пользователи отмечают, что сгенерированные тексты часто выглядят странно, неестественно или просто "не попадают в контекст". Поэтому вместо полезного инструмента новая функция иногда больше смешит, чем реально помогает.