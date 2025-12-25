Відповідь вас здивує: чому у СРСР на Новий рік у школах діти були в костюмах сніжинок і зайчиків

У Радянському Соююзі також відзначали Новий рік, проте святкування було зовсім інакшим, ніж зараз. Зокрема, влаштовували ранкові заходи для дітей у школах.

Часто це були виставки, де діти були у костюмах, і деякі були особливо популярними. Про те, чому так сталось, пише 24 Канал із посиланням на travelworldsuitcase.

Чому саме костюми зайчиків та сніжинок були популярні?

У СРСР часто жили незаможно, тому костюми на дитячі заходи здебільшого робили батьки самі та з підручних матеріалів. Пріоритетом було зекономити, а не зробити найкращий костюм.

Тому костюм сніжинки для дівчинки та зайчика для хлопчика – це найпростіший та найменша затратний варіант, який можна було зробити власноруч та швидко.



У СРСР пріоритетом було зекономити / Фото Pexels

Серед іншого були також інші варіанти костюмів: білочок для дівчаток та ведмедів для хлопчиків. Причиною такого вибору все ще була простота та можливість зекономити на цьому.

Чим наші предки прикрашали ялинки?

Наші предки прикрашали ялинку символічними прикрасами, такими як керамічні пташечки, солом'яні фігури та їстівні прикраси, які символізували різні добрі побажання та достаток, пише КПІ.

