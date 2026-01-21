Скільки кави потрібно на одну чашку: експерти назвали ідеальну пропорцію зерен і води

Правильно зварена кава має збалансований смак – без зайвої кислотності та гіркоти. Саме завдяки ідеальній пропорції розкривається зерно. Тому для того, щоб насолоджуватися найсмачнішою чашкою кави, варто дотримуватися "золотої пропорції" під час заварювання.

Це універсальне правило балансу між кавою та водою, якого дотримуються професіонали по всьому світу, пише Cnet. Метод добре працює для крапельних кавоварок, френч-пресу та методу пуровер.

Що таке "золота пропорція" кави?

Фахівці радять орієнтуватися на співвідношення від 1:15 до 1:20, де одна частина меленої кави припадає на 15 – 20 частин води. Важливо враховувати саме вагу інгредієнтів, а не об’єм.

Завдяки цьому балансу можна отримати насичений та м’який смак без різкої кислинки й терпкості, яка може з’явитися через надмірне заварювання. Кава з правильною пропорцією добре поєднується з молоком чи цукром, не втрачаючи при цьому свого смаку. Саме тому ми вважаємо каву з кав’ярні смачнішу за домашню, а вся справа лише в пропорції.



Смак кави залежить від пропорцій / Фото Pexels

Кавова експертка Калена Тео радить починати зі свіввідношення 1:16. Воно є універсальним та підходить для тих, хто додає до напою молоко чи підсолоджувачі.

Чим більше води у пропорції, тим легшою та м’якшою вийде кава. Для тих, хто п’є чорну каву без добавок, підійде варіант 1:18. А для любителів яскравого та насиченого смаку підійде співвідношення 1:15.

Що ще є важливим у приготуванні кави?

Навіть ідеальне співвідношення кави та води не здатне гарантувати бездоганний результат, тому варто врахувати й інші важливі чинники.

Помел. Кава середнього помелу універсальна й добре підходить для крапельних кавоварок. Для френч-пресу краще обирати грубший помел, що за текстурою схожий на морську сіль. Для пуровера оптимальним буде дрібніший помел.

Температура води. Найкращий смак кави розкривається при температурі в межах 90 – 95 градусів.

Перемішування. Під час екстракції рух води має важливе значення. Чим активніше кава контактує з водою, тим повільніше розкривається її смак. У автоматичних кавоварках цей процес мінімальний, а от у френч-пресі та пуровері перемішування відіграє ключову роль.

До слова, щоб збити молоко до пишної пінки вдома, налийте його в пляшку або банку, щільно закрийте та енергійно струшуйте 30 секунд, потім підігрійте в мікрохвильовці для стійкості пінки, пише Martha Stewart. Для більшого об'єму можна додати кілька щіпок цукру перед струшуванням.

