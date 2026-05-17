Правила, про які майже ніхто не знає: що не терпить король Чарльз III у своєму авто

У короля Чарльза III є незвичні звички, що стосуються автомобілів. Відтак для нього немає місця випадковим речам в авто, як–от їжа, що найкраще показує характер монарха, для якого важливий контроль та дисципліна. Крім того, такі правила зумовлені ще й королівськими протоколами.

Яких незвичних правил дотримується король Чарльз III у своїх автомобілях, розповідають у виданні Mirror.

Які речі в автомобілі для короля Великобританії табу?

Колишній дворецький королівської родини Грант Гаррольд розповів, що монарх категорично не терпить безладу, а тому в салоні майже ніколи не буває їжі. Попри це, король усе ж завжди возить із собою м'ятні цукерки, адже багато часу проводить на публічних заходах та спілкується з людьми.

У нас завжди були пляшки води в машинах для всіх членів королівської родини, а також м'ятні цукерки, оскільки вони постійно спілкуються з людьми. Але король ніколи не брав у машину закусок, бо він дуже не любить безлад,

– розповів Гаррольд.

Це вписується і у його загальний стиль поведінки, тобто мінімалізм і контроль простору. Водночас варто додати і те, що у королівських поїздках діє суворий протокол, за яким зайві предмети у салоні мінімізують з міркувань безпеки та організації простору.

Цікаво! Король Чарльз III має довгу історію за кермом. Його улюблено авто – Aston Martin DB6 Volante, який йому подарували, коли виповнилося 21 рік.

Чому для Чарльза III авто – це і про комфорт та роботу?

Колишній дворецький також зазначив, що в автомобілі монарха завжди були речі для комфорту та роботи. Зокрема, Чарльз III не вирушав у дорогу без спеціальної подушки для спини та офіційних документів. Таким чином, авто для монарха – це не просто транспорт, а "робочий кабінет" під час поїздок.

У короля на сидінні завжди була подушка для підтримки спини, і ми мали стежити, щоб вона була на місці,

– пригадав він.

Крім того, навіть під час поїздок король практично не припиняв працювати, а тому всі офіційні документи теж були в машині. Це підкреслює характерний для Чарльза підхід – поєднувати навіть пересування з робочим процесом.

Окремо колишній дворецький пригадує випадок, який стався під час поїздки до маєтку Балморал. За його словами, ця ситуація була настільки незвичною, що він називає її "сюрреалістичною". Гаррольд розповідає, що тоді король несподівано вирішив сісти за кермо сам.

Попри свій статус і присутність персоналу в автомобілі, Чарльз III особисто керував машиною. За його словами, монарх виявився впевненим і вправним водієм, навіть попри складні умови шотландських доріг.

Ми були в маєтку Балморал, кудись їхали, і він вирішив їхати сам – тож король і герцог Вестмінстерський сиділи попереду, а я з іншим дворецьким – позаду,

– згадує Гаррольд.

Загалом сільські маршрути в Балморалі були нерівними та вибоїстими, однак поїздка проходила спокійно.

Через сільські дороги в Балморалі було доволі вибоїсто, але ми просто спокійно розмовляли. Це був сюрреалістичний момент,

– додав він.

Звідки у Чарльза III любов до автомобілів?

Наразі найвідомішим авто монарха залишається Aston Martin DB6 Volante, який він отримав у 1969 році. З цієї машини починається багаторічне захоплення британськими спортивними авто.

У матеріалі Aston Workshop короля називають "відданим прихильником Aston Martin". Там зазначають, що подарований DB6 Volante фактично започаткував його "довічну пристрасть" до рідкісних автомобілів марки.

Особливе місце в колекції Чарльза займає саме DB6 Mk2 Volante у кольорі Seychelles Blue

Автомобіль залишався у майже оригінальному стані до 2008 року, коли його переобладнали для роботи на біоетанолі – це відповідало екологічним поглядам монарха.

Крім класичного DB6, Чарльз також замовляв інші Aston Martin – у 1994 році він придбав Virage Volante.

Втім монарх попросив зробити його менш помітним зовні, попри потужний двигун на понад 500 кінських сил. Авто отримало механічну коробку передач і навіть спеціальний відсік для цукру для його коней для поло.

До речі, крім Aston Martin, Чарльз III також користувався іншими британськими автомобілями, зокрема Bentley, Jaguar, Land Rover та Lotus. Водночас у 2025 році монарх навіть отримав електричний Lotus Eletre потужністю майже 1 000 кінських сил.

Якими є інші уподобання короля Чарльз III?

Звички короля Чарльза III стосуються не лише автомобілів і порядку в дорозі, а і його щоденного харчування. Монарх відомий своїм доволі стриманим і структурованим підходом до їжі, який з часом навіть зазнав змін через стан здоров'я.

Британські медіа свідчать, що Чарльз III багато років фактично ігнорував повноцінний обід, обмежуючись мінімальними перекусами. Згодом його харчові звички змінилися – тепер він усе ж виділяє час на невеликий прийом їжі, хоча його склад важко назвати класичним обідом.

З деяким небажанням він тепер щось їсть на обід – фактично перекус. Тепер він з'їдає половину авокадо, щоб підтримувати себе протягом дня. Це важливо, особливо якщо у вас є хвороба,

– зазначали джерела британських ЗМІ.

Змінити підхід до харчування короля змусили рекомендації лікарів, а також наполягання дружини Каміли після того, як у нього діагностували рак. Відтоді його раціон став більш контрольованим.

Водночас сніданок Чарльза III залишається більш стабільним і передбачуваним. Королівський шеф-кухар Грем Ньюбоулд розповідав, що монарх надає перевагу домашньому хлібу, свіжим фруктам та сокам.

Окрему увагу привертає одна з його щоденних звичок: щоранку король просить додати до сніданку 2 сливи, хоча з'їдає лише одну, а другу зазвичай повертають на кухню.