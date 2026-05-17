Каких необычных правил придерживается король Чарльз III в своих автомобилях, рассказывают в издании Mirror.

Какие вещи в автомобиле для короля Великобритании табу?

Бывший дворецкий королевской семьи Грант Гаррольд рассказал, что монарх категорически не терпит беспорядка, а потому в салоне почти никогда не бывает еды. Несмотря на это, король все же всегда возит с собой мятные конфеты, ведь много времени проводит на публичных мероприятиях и общается с людьми.

У нас всегда были бутылки воды в машинах для всех членов королевской семьи, а также мятные конфеты, поскольку они постоянно общаются с людьми. Но король никогда не брал в машину закусок, потому что он очень не любит беспорядок,

– рассказал Гаррольд.

Это вписывается и в его общий стиль поведения, то есть минимализм и контроль пространства. В то же время стоит добавить и то, что в королевских поездках действует строгий протокол, по которому лишние предметы в салоне минимизируют из соображений безопасности и организации пространства.

Интересно! Король Чарльз III имеет долгую историю за рулем. Его любимое авто – Aston Martin DB6 Volante, который ему подарили, когда исполнилось 21 год.

Почему для Чарльза III авто – это и о комфорте и работе?

Бывший дворецкий также отметил, что в автомобиле монарха всегда были вещи для комфорта и работы. В частности, Чарльз III не отправлялся в путь без специальной подушки для спины и официальных документов. Таким образом, авто для монарха – это не просто транспорт, а "рабочий кабинет" во время поездок.

У короля на сиденье всегда была подушка для поддержки спины, и мы должны были следить, чтобы она была на месте,

– вспомнил он.

Кроме того, даже во время поездок король практически не прекращал работать, а потому все официальные документы тоже были в машине. Это подчеркивает характерный для Чарльза подход – совмещать даже передвижения с рабочим процессом.

Отдельно бывший дворецкий вспоминает случай, который произошел во время поездки в поместье Балморал. По его словам, эта ситуация была настолько необычной, что он называет ее "сюрреалистической". Гаррольд рассказывает, что тогда король неожиданно решил сесть за руль сам.

Несмотря на свой статус и присутствие персонала в автомобиле, Чарльз III лично управлял машиной. По его словам, монарх оказался уверенным и умелым водителем, даже несмотря на сложные условия шотландских дорог.

Мы были в поместье Балморал, куда-то ехали, и он решил ехать сам – поэтому король и герцог Вестминстерский сидели впереди, а я с другим дворецким – позади,

– вспоминает Гаррольд.

В целом сельские маршруты в Балморале были неровными и ухабистыми, однако поездка проходила спокойно.

Из-за сельских дорог в Балморале было довольно ухабисто, но мы просто спокойно разговаривали. Это был сюрреалистический момент,

– добавил он.

Откуда у Чарльза III любовь к автомобилям?

Сейчас самым известным авто монарха остается Aston Martin DB6 Volante, который он получил в 1969 году. С этой машины начинается многолетнее увлечение британскими спортивными авто.

В материале Aston Workshop короля называют "преданным поклонником Aston Martin". Там отмечают, что подаренный DB6 Volante фактически начал его "пожизненную страсть" к редким автомобилям марки.

Особое место в коллекции Чарльза занимает именно DB6 Mk2 Volante в цвете Seychelles Blue

Автомобиль оставался в почти оригинальном состоянии до 2008 года, когда его переоборудовали для работы на биоэтаноле – это соответствовало экологическим взглядам монарха.

Кроме классического DB6, Чарльз также заказывал другие Aston Martin – в 1994 году он приобрел Virage Volante.

Впрочем монарх попросил сделать его менее заметным внешне, несмотря на мощный двигатель на более 500 лошадиных сил. Авто получило механическую коробку передач и даже специальный отсек для сахара для его лошадей для поло.

Кстати, кроме Aston Martin, Чарльз III также пользовался другими британскими автомобилями, в частности Bentley, Jaguar, Land Rover и Lotus. В то же время в 2025 году монарх даже получил электрический Lotus Eletre мощностью почти 1 000 лошадиных сил.

Каковы другие предпочтения короля Чарльз III?

Привычки короля Чарльза III касаются не только автомобилей и порядка в дороге, но и его ежедневного питания. Монарх известен своим довольно сдержанным и структурированным подходом к еде, который со временем даже претерпел изменения из-за состояния здоровья.

Британские медиа свидетельствуют, что Чарльз III много лет фактически игнорировал полноценный обед, ограничиваясь минимальными перекусами. Со временем его пищевые привычки изменились – теперь он все же выделяет время на небольшой прием пищи, хотя его состав трудно назвать классическим обедом.

С некоторой неохотой он теперь что-то ест на обед – фактически перекус. Теперь он съедает половину авокадо, чтобы поддерживать себя в течение дня. Это важно, особенно если у вас есть болезнь,

– отмечали источники британских СМИ.

Изменить подход к питанию короля заставили рекомендации врачей, а также настояния жены Камилы после того, как у него диагностировали рак. С тех пор его рацион стал более контролируемым.

В то же время завтрак Чарльза III остается более стабильным и предсказуемым. Королевский шеф-повар Грэм Ньюбоулд рассказывал, что монарх предпочитает домашний хлеб, свежим фруктам и сокам.

Отдельное внимание привлекает одна из его ежедневных привычек: каждое утро король просит добавить к завтраку 2 сливы, хотя съедает только одну, а вторую обычно возвращают на кухню.