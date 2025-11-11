Наприклад, король Чарльз ІІІ має дещо неочікуваний люблений перекус. Про це пише 24 Канал із посиланням на Mirror.

Що любить їсти король Чарльз на обід?

Король Чарльз багато років ігнорував обід та нічого не їв, проте з часом він змінив свій підхід. Фактично, він обрав свій перекус, адже назвати це повноцінним обідом не можна.

Тепер король Чарльз ІІІ на обід їсть половинку авокадо, щоб мати сили та енергію на решту дня.

З деяким небажанням він тепер щось їсть на обід – фактично перекус. Тепер він з’їдає половину авокадо, щоб підтримувати себе протягом дня. Це важливо, особливо якщо у вас є хвороба,

– розповідали джерела британським ЗМІ.

Він змінив своє ставлення до обіду після того, як йому діагностували рак. Їсти щось на обід змусили Чарльза рекомендація лікаря та наполягання дружини Каміли.



Король Чарльз їсть половинку авокадо на обід / Фото Pexels

Чим снідає король Чарльз?

Королівський шеф-кухар Грем Ньюбоулд розповів, що король надає перевагу здоровій їжі.

На сніданок він любить домашній хліб, свіжі фрукти та фруктові соки. Водночас серед його звичок є також одна, яка викликає цікавість. Щоранку він також просить додати до сніданку дві сливи, пише Express.

Водночас з'їдає він лише одну – іншу повертають на кухню.

Яка улюблена страва принца Гаррі?