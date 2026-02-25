Складно вимовити з першого разу: як звучить найдовше слово в українській мові
- Найдовше слово в українській мові - "рентгеноелектрокардіографічного", яке має 31 букву і походить від терміна "рентгеноелектрокардіограф".
- Інші довгі слова включають "дихлордифенілтрихлорметилметан" (30 букв) та "а‑фторсульфонилоксиалканперфторкарбонова кислота" (38 букв).
Українська мова здатна здивувати не лише милозвучністю, але й настільки довгими словами, які важко вимовити з першого разу. У нашій мові є слово, яке складно буде вимовити навіть тим, хто має гарну дикцію.
Найдовше слово в українській мові налічує понад три десятки літер і звучить так, ніби поєднує одразу кілька наукових термінів, пише Dovidka. Що цікаво, таке слово є реальним терміном, який використовують у профісійній лексиці.
Яке українське слово є найдовшим?
В українській мові найдовше слово зафіксоване у Книзі рекордів України. Це прикметник "рентгеноелектрокардіографічного", який налічує 31 букву. Воно походить від медичного терміна "рентгеноелектрокардіограф".
Вживається слово у формі прикметника і звучить, до прикладу, ось так: "Потрібно перевірити результати рентгеноелектрокардіографічного обстеження".
Слово складається з кількох частин: рентгено + електро + кардіо + графічного. Цей метод обстеження поєднує рентгенівські та електрокардіографічні дослідження.
Які ще є довгі слова в українській мові?
Філолог Адам Діденко розповів у тіктоці про ще одне найдовше слово в українській мові. В офіційних словниках є зафіксованим "дихлордифенілтрихлорметилметан" на 30 букв. Це назва хімічної сполуки, відомої як ДДТ.
Окрім того, в науковій термінології є слова, які перевищують за довжиною навіть підтверджені рекордні приклади. Одним з таких слів є назва хімічної сполуки "а‑фторсульфонилоксиалканперфторкарбонова кислота". Це слово з 38 букв дослідники зафіксували у журналі "Хімічна промисловість України".
Окрім того, в українські мові є ще багато довгих слів. До них входить електроенцефалографічний, сільськогосподарський, нафтогазопереробний, радіоелектропостачання, середньостатистичний тощо.
