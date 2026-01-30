2 українські слова, які не перекладаються жодною мовою: іноземцям складно пояснити
- Українські слова "кум" і "кума" не мають точного перекладу на інші мови, оскільки вони означають духовних батьків дитини та близькі родинні зв'язки, які зберігаються на все життя.
- У різних регіонах України, таких як Буковина та Закарпаття, хрещених батьків називають "нанашками", що походить з румунської мови.
Деякі українські слова неможливо перекласти на іншу мову, бо вони несуть в собі значно більше, ніж значення зі словника. Для іноземців такі слова часто стають справжньою загадкою, оскільки за ними стоять традиції та цілі покоління культурного досвіду.
Подив у людей з інших країн викликають два слова – кум і кума, зазначив експерт з ораторського мистецтва Павло Мацьопа у своєму інстаграмі.
Читайте також Знайоме майже кожному з дитинства: несподівана історія слова, якому вже понад 500 років
Чому іноземців дивують 2 українські слова?
В українській традиції кум та кума – це не просто формальні ролі під час хрещення. Кум і кума стають духовними батьками дитини та близькими людьми для батьків немовляти. Це особливий зв’язок, який зберігається на все життя.
Кумами є не лише хрещені батьки дитини матері та батька, але й хрещена мати та хрещений батько вже теж певним чином формують між собою близький зв’язок й називають одне одного кумами. Завдяки цьому формується міцний соціальний зв’язок, який не заснований на кровній спорідненості, а на духовній єдності.
Кумівство в Україні – це про підтримку та відповідальність. Куми стають вже близькими родичами, які збираються разом за одним столом.
Жодною мовою світу неможливо точно перекласти слова кум і кума. В інших країнах схожого поняття просто не існує. Є лише хрещений батько чи хрещена мати, які означають формальну роль, а не ту глибину, які ці слова мають у нас.
До слова, на Буковині, Закарпатті та деяких регіонах Галичини хрещених батьків називають нанашками. Нанашко – це хрещений батько, а нанашка – хрещена мати. Цю назву запозичили з румунської мови.
Які ще українські слова є дивні для іноземців: дивіться відео
Проєкт "Мова – ДНК нації" наголошує, що "хрещений" – це батько чи мати, які беруть участь в обряді хрещення. В українських словниках немає значення "хресний батько" – це калька з російського "крёстный отец".
Які ще є цікаві матеріали?
Історик Олександр Алфьоров пояснює, що казка про Колобка є відлунням прадавнього міфу, який відображає космічні уявлення наших предків.
У Китаї популярності набула іграшка-конячка з сумним виразом обличчя, що символізує втому на роботі.
Часті питання
Чому слова 'кум' і 'кума' викликають подив у іноземців?
Слова 'кум' і 'кума' в українській традиції мають глибше значення, ніж просто формальні ролі під час хрещення. Вони стають духовними батьками дитини та формують міцний соціальний зв’язок, заснований на духовній єдності, що не має аналогів у інших мовах.
Яким чином кумівство впливає на соціальні зв’язки в Україні?
Кумівство в Україні означає підтримку та відповідальність. Куми стають близькими родичами, які збираються разом за одним столом, що формує міцні соціальні зв’язки, не засновані на кровній спорідненості.
Які ще терміни використовуються для позначення хрещених батьків в Україні?
На Буковині, Закарпатті та деяких регіонах Галичини хрещених батьків називають 'нанашками'. Нанашко — це хрещений батько, а нанашка — хрещена мати. Цю назву запозичено з румунської мови.