Не лише "Київський": які є фірмові торти в різних містах України

Українські міста створюють власні культові торти. Тепер торт для кожного міста – це елемент територіального маркетингу й спосіб самоідентифікації. Усі ми знаємо про "Київський" торт, але багато областей мають і свої унікальні десерти.

Багато українських міст вже створили власні торти, які мають особливий смак місцевого краю, пише 24 Канал з посиланням на "Главред". У різних куточках України останні роки відбувається справжній бум на створення локальних десертів.

Кожне місто шукає унікальні поєднання, щоб торт смакував не лише мешканцям, але й туристам, які зможуть придбати його як солодкий сувенір.

Які є фірмові торти в різних містах України?

Торт "Херсон"

У 2019 році торт створили за результатами народного голосування, а після звільнення Херсона він став символом незламності. Автори десерту відмовилися від важких маслянистих кремів, тож в основі торта – коржі без борошна із волоським горіхом.

Десерт довершує ніжний мус на основі кураги. Саме ця абрикосова нотка додає "сонячного" смаку, що асоціюється з херсонськими степами.

Торт "Ужгород"

Традиційний ужгородський торт створив кондитер Ігор Заріцький. Він став настільки популярним, що туристи везуть його в різні куточки країни як головний сувенір із Закарпаття.

Десерт поєднує в собі безе та вершковий крем з додаванням згущеного молока. Торт створений без борошна, тому досить легкий та приємно смакує.

Торт "Миколаїв"

Фірмовий миколаївський десерт місцеві кондитери вирішили зробити на кшталт «Наполеону», але трішки переосмислили. Коржі цього торта дуже тонкі й хрусткі, а крем містить цитрусову цедру. Прикрашають десерт зображенням вітрил чи архітектурних пам’яток Миколаєва.

Торт "Кривий Ріг"

Не всі знають, але саме Кривий Ріг є найдовшим містом Європи. Десерт має глибокий шоколадний та насичений вишневий смак. Основу торта складають шоколадні бісквіти, просочені вишневим сиропом чи коньяком з додаванням цілих ягід вишні та горіхів.

Українські кондитери експериментують над смаками й закладають в історію рецепта культурний код, а мода на локальні торти охоплює дедалі більше міст.

Окрім цих кількох вищеперелічених тортів, на мапі України є ще чимало смаколиків, які належать кожній області, тому локальний торт варто спробувати кожному туристу.



Торти з різних куточків України / Скриншот з ютуб-каналу "Файно"

