Чому ШІ не забере вашу роботу: 5 людських навичок без яких не вижити у сучасному світі

Штучний інтелект стрімко змінює ринок праців, але є речі, які залишаються поза його можливостями. Наприклад ті молоді фахівці, які матимуть 5 важливих навичок, про які говорить генеральний директор LinkedIn, залишатимуться затребуваними у новій реальності.

Які навички ніколи не замінить ШІ і як їх варто використовувати під час роботи, йдеться на сайті CNBC.

Що потрібно мати, що ШІ не замінив тебе в роботі?

За словами генерального директора LinkedIn пояснює, що на сьогодні важко уявити роботу без використання штучного інтелекту, адже чимало роботодавців почали експериментувати з ним. Втім попри це, саме унікальні людські навички роблять людей незамінними на нестабільному ринку праці.

Відтак до цього списку входять 5 таких навичок, які вважаються "поза конкуренцією" в епоху ШІ:

Цікавість

Річ у тім, що ШІ може лише генерувати можливості на основі шаблонів, а людина вже запитую: як може по-іншому? Таким чином, цікавість на роботі може перетворити рутину на справжнє відкриття.

Сміливість

На противагу ШІ, який може розрахувати ризик, остаточне рішення щодо того, чи взяти відповідальність на себе робить людина.

На прикладі роботи це означає, що менеджер з продажу бере на себе відповідальність сказати клієнту, що його запит неправильний, а потім скеровує його до кращого рішення. Або ж дизайнер, який наполягає на повному ребрендингу, хоч всі інші дотримуються мовчання.

Креативність

Якщо ШІ переосмислює те, що існує, то людина вирішує, що саме варто переосмислити. В роботі це означатиме не лише розв'язання якоїсь проблеми, а створення нових способів реагування на те чи інше.

Тобто якщо це аналітик даних, то це візуалізація інформації так, що невидимі закономірності раптово стають очевидними. А якщо це вчитель, що це перетворення класу на макет археологічних розкопок для викладання історії, що заохочує учнів тощо.

Співчуття

Це вже про те, що саме робить нас людьми на роботі, а не лише працівниками. Тобто якщо представник служби підтримки клієнтів розмовляє по телефону з жінкою чи чоловіком, який є розгубленою/розгубленим, то довше спілкування та пояснення кожного кроку показує те, що йому не все одно.

Комунікація

Комунікація на роботі показує: ідеї згасають чи навпаки розвиваються. Наприклад відверта розмова з працівниками чи клієнтами, спільне обдумування проблеми чи навіть суперечка – усе це комунікація, яка допомагає усвідомити як діяти надалі.

Які професії найбільше піддаються впливу ШІ?

Як пише Fortune на основі даних від Microsoft, є певні професії, на які вплив ШІ зараз є суттєвим. Втім це не означає, що їх можна замінити повністю, а радше про те, що робочий процес трансформується.

Загалом було нараховано 40 професії, в список яких входили історики, бортпровідники, перекладачі, телефонні оператори, політологи, рекламні агенти, бізнес-аналітики, диспетчери екстрених служб та інші.

Натомість вплив ШІ у сферах, де потрібна фізична сила з обладнання, є мінімальним. Це стосується операторів земснарядів, працівників водоочисних систем тощо.

