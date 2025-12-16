Звідки взялась легендарна "Яворина" Гіги: що це за дерево та чому воно стало символом

Нещодавно помер легендарний український співак Степан Гіга. Один із його хітів, який точно чув кожен, носить назву "Яворина".

Однак не всі знаю, що ж це за дерево та як вони виглядає насправді. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Що таке яворина?

Вид деревних рослин належить до родини Сапіндових. Серед широко відомих представників клен білий, клен-явір, несправжній клен, клен тупий та клен гірський.

Ці дерева ростуть у Європі та Малій Азії. Кілька рідкісних угруповань явора, пов'язаних з цим видом, занесені до Зеленої книги України.

На вигляд це кремезне листяне дерево, яке має 20 – 35 метрів у обхваті. Воно може досягати 500 років. Кора у молодих дерев сіра та гладка, проте з роками грубшає.

В українському фольклорі явір є потужним символом безсмертя, тому його часто садять на кладовищах. Це культурне значення відображене в пісні Степана Гіги "Яворина".

Що відомо про "Яворину" Степана Гіги?

Пісня "Яворина" народилась у 1995 році. Вона присвячена відомому музиканту Назарію Яремчуку. Стало відомо, що на похороні Степана Гіги 15 грудня у Львові також виконали цю пісню, пише Суспільне.

Провести музиканта в останню путь прийшло дуже багато людей, адже він став справжнім символом епохи, а під його пісні виросло не одне покоління.

