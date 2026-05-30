Звільнять без права на повернення: фотографка на круїзі назвала табу у роботі на судні

У кожній професії існують свої правила та заборони, однак деякі з них можуть справді здивувати. Особливо цікаво дізнаватись про табу у незвичних сферах роботи, де життя працівників повністю підпорядковується суворій дисципліні.

Раніше 24 Канал спілкувався з фотографкою Анною, яка працює на круїзному лайнері та знімає життя пасажирів просто посеред океану. Вона вже розповідала про особливості своєї роботи, графік та життя екіпажу на борту. Однак не менш цікавою виявилася тема суворих правил і заборон, яких мають дотримуватися працівники лайнера.

Жодного алкоголю та постійний контроль: які заборони існують для працівників круїзних лайнерів

Робота на круїзному лайнері для багатьох здається справжньою мрією: подорожі світом, нові країни та життя посеред океану. Проте за красивою картинкою ховається велика кількість правил, яких екіпаж повинен суворо дотримуватися. За словами Анни, одне з найсерйозніших обмежень стосується алкоголю.

Під час роботи працівники мають бути повністю тверезими, а перевірки проводять регулярно. Навіть у вільний час вживання алкоголю дозволене лише в межах норми, адже у випадку порушення людину можуть звільнити без можливості повернення.

Також на лайнері діють суворі правила щодо виходу на берег. Частина екіпажу завжди повинна залишатися на судні на випадок надзвичайних ситуацій, тому навіть у вихідний працівники інколи не мають права покидати лайнер. Окремі обмеження стосуються і дисципліни під час стоянок у портах. Працівники повинні повертатися на судно заздалегідь до відплиття, а проносити алкоголь на борт заборонено.

Крім цього, у багатьох компаніях паспорти членів екіпажу зберігаються в офісі до завершення контракту. Також суворим табу є романтичні стосунки. За словами Анни, стосунки між керівником і підлеглим або між працівником екіпажу та пасажиром можуть вважатися порушенням правил компанії.

Ще одна неочевидна заборона – це використання телефонів під час зміни, розповідає Cruise Mummy. Працівники повинні залишатися максимально зосередженими на гостях та своїх обов'язках. Однак через виснажливі графіки багато хто все одно намагається хоча б ненадовго перевірити повідомлення від рідних. Цікаво, що правила поширюються навіть на каюти екіпажу. На деяких лайнерах працівникам заборонено перебувати у чужих кімнатах без дозволу, а будь-які вечірки або сторонні гості можуть стати причиною серйозного покарання.