Одне слово повернулося в українську мову разом з війною: його знають всі українці

Російська імперія, а згодом радянський тоталітарний режим витісняли все українське – мову, культуру, церкву тощо. Разом з традиціями зникали й слова, якими послуговувалися наші предки. Вони поступово замінювалися зросійщеними відповідниками.

В українській мові було слово, яке знову повернулося разом з війною та звучить зараз особливо сильно – це звитяга, пише Today.

Що означає слово звитяга?

Слово походить від давнього "звити" – тобто здобути перемогу. Проте звитяга – це більше, ніж просто хоробрість. Це доблесний вчинок у боротьбі, сміливість, перевірена боєм. Це не просто абстрактна риса характеру, а дія, що приносить результат.



В українську мову повернулося слово звитяга / Фото Міністерства оборони України

Радянська вдала поступово витісняла це слово, віддаючи перевагу словам "подвиг", "мужність", "героїзм". Однак вони мають іншу семантику.

Героїзи може означати окремий вчинок;

Мужність – це риса характеру;

Відвага – внутрішній стан людини в певних обставинах.

Звитяга – це перемога, здобута в боротьбі. Це дія, яка змінює перебіг подій. Це результат спротиву. Раніше це слово активно звучало в українській літературі – у творах Тараса Шевченка, Лесі Українки чи Івана Франка. У козацьких думах воно означало славу, виборену в бою за волю.

Після 2014 року, а особливо з 2022-го, слово "звитяга" знову повернулося в український публічний простір – у військові зведення, промови, назви підрозділів, волонтерські ініціативи. Воно знову почало звучати там, де йому місце – поряд з боротьбою за свободу.

Хто придумав слово "мрія"?

Слово "мрія" вперше з'явилося у друкованому виданні 1863 року у журналі "Вечорниці", підписаному студентом Василем Степановичем Модою, пише "Новинарня".

Раніше вважали, що слово "мрія" першим використала Леся Українка, а пізніше її мати Олена Пчілка, у перекладі поеми Лермонтова. Інша версія приписувала неологізм Михайлу Старицькому. Докази показують, що ці автори дійсно застосовували слово у своїх текстах XVIII – XIX cтоліть, але вже після того, як воно з’явилося у друці 1863 року.

