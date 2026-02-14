Одне слово повернулося в українську мову разом з війною: його знають всі українці
- Слово "звитяга" повернулося в українську мову разом з війною, означаючи доблесний вчинок у боротьбі.
- Це слово активно використовується в українському публічному просторі з 2014 року, особливо з 2022-го, у військових зведеннях, промовах та назвах підрозділів.
Російська імперія, а згодом радянський тоталітарний режим витісняли все українське – мову, культуру, церкву тощо. Разом з традиціями зникали й слова, якими послуговувалися наші предки. Вони поступово замінювалися зросійщеними відповідниками.
В українській мові було слово, яке знову повернулося разом з війною та звучить зараз особливо сильно – це звитяга, пише Today.
Що означає слово звитяга?
Слово походить від давнього "звити" – тобто здобути перемогу. Проте звитяга – це більше, ніж просто хоробрість. Це доблесний вчинок у боротьбі, сміливість, перевірена боєм. Це не просто абстрактна риса характеру, а дія, що приносить результат.
В українську мову повернулося слово звитяга / Фото Міністерства оборони України
Радянська вдала поступово витісняла це слово, віддаючи перевагу словам "подвиг", "мужність", "героїзм". Однак вони мають іншу семантику.
- Героїзи може означати окремий вчинок;
- Мужність – це риса характеру;
- Відвага – внутрішній стан людини в певних обставинах.
Звитяга – це перемога, здобута в боротьбі. Це дія, яка змінює перебіг подій. Це результат спротиву. Раніше це слово активно звучало в українській літературі – у творах Тараса Шевченка, Лесі Українки чи Івана Франка. У козацьких думах воно означало славу, виборену в бою за волю.
Після 2014 року, а особливо з 2022-го, слово "звитяга" знову повернулося в український публічний простір – у військові зведення, промови, назви підрозділів, волонтерські ініціативи. Воно знову почало звучати там, де йому місце – поряд з боротьбою за свободу.
Хто придумав слово "мрія"?
Слово "мрія" вперше з'явилося у друкованому виданні 1863 року у журналі "Вечорниці", підписаному студентом Василем Степановичем Модою, пише "Новинарня".
Раніше вважали, що слово "мрія" першим використала Леся Українка, а пізніше її мати Олена Пчілка, у перекладі поеми Лермонтова. Інша версія приписувала неологізм Михайлу Старицькому. Докази показують, що ці автори дійсно застосовували слово у своїх текстах XVIII – XIX cтоліть, але вже після того, як воно з’явилося у друці 1863 року.
