Місце, що утверджує закон: в ОП розкрили, де буде трибунал над агресію Росії

Україна та Нідерланди домовились про розташування трибуналу щодо російської агресії. Власне, історична угода визначає Гаагу як місце суду над цим злочином Кремля.

Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква розповів про підписану угоду з Нідерландами, яка включає ключовий пункт про розміщення спецтрибуналу в Гаазі. Цей розділ визнано найсильнішим серед усіх двосторонніх документів, затверджених Україною.

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Гаага як арена справедливості

Жовква наголосив на вазі угоди, яка не лише визначає місце для трибуналу, але й закріплює підтримку культурної спадщини України. Згідно з документом Нідерланди виступатимуть ініціаторами розміщення майбутнього суду в Гаазі, що є домом для Міжнародного суду ООН.

Розділ "Відповідальність Росії" у цій угоді є найкращим і найсильнішим з усіх угод. Зокрема, угода закріплює пропозицію Нідерландів розмістити майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії в Гаазі,

– заявив заступник голови ОП.

Документ також визначає важливі аспекти військової співпраці, передбачаючи надання Україні далекобійної зброї та винищувачів F16. Крім того, Нідерланди планують інвестувати в розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема у виробництво безпілотних літальних апаратів.

Прем'єр Нідерландів в Україні

Під час візиту до Харкова прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський оглянули руйнування, завдані російськими ракетними ударами. Вони відвідали зруйновані будівлі та місця, де загинули люди.

Зеленський заявив про необхідність посилення ППО для Харкова та інших міст, наголошуючи на важливості міжнародної підтримки та спільної рішучості проти російського терору. Він акцентував, що світ має потенціал допомогти Україні в цій боротьбі.

Двостороння безпекова угода була підписана між Україною та Нідерландами, що є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України. Вона передбачає надання Україні військової техніки та співпрацю у сфері оборони.

Водночас Марк Рютте засудив дії Росії в Харкові, заявивши, що мета Путіна – зламати дух місцевих жителів, але вони продовжують жити та підтримувати місто. Він висловив захоплення стійкістю харків'ян у відповідь на російську агресію.

Нідерланди зобов'язалися надати Україні патрульні та бойові човни, радари, гаубиці та інше обладнання, що підтверджує їхню відданість підтримці України. Рютте наголосив на важливості збільшення оборонного виробництва та подолання перебоїв у постачаннях.

Нідерланди також підтримають чеську ініціативу зі закупівлі боєприпасів, виділивши 250 мільйонів євро, та працюють над доставкою винищувачів F-16 в Україну. Рютте висловив надію, що це допоможе Україні отримати перевагу в повітрі.

Завдання союзників України, за словами Рютте, полягає у наданні всебічної підтримки для стримування російського експансіонізму. Нідерланди продовжують надавати Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу, шукаючи нові шляхи підтримки.