Место, утверждающее закон: в ОП раскрыли, где будет трибунал над агрессией России

Украина и Нидерланды договорились о расположении трибунала по российской агрессии. Собственно, историческое соглашение определяет Гаагу как место суда над этим преступлением Кремля.

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква рассказал о подписанном соглашении с Нидерландами, которое включает ключевой пункт о размещении спецтрибунала в Гааге. Этот раздел признан самым сильным среди всех двусторонних документов, утвержденных Украиной.

Смотрите также "Оружие апокалипсиса": что не так с ракетами "Сармат", которыми Путин годами запугивает мир

Гаага как арена справедливости

Жовква отметил вес соглашения, которое не только определяет место для трибунала, но и закрепляет поддержку культурного наследия Украины. Согласно документу Нидерланды будут выступать инициаторами размещения будущего суда в Гааге, что является домом для Международного суда ООН.

Раздел "Ответственность России" в этом соглашении является лучшим и самым сильным из всех соглашений. В частности, соглашение закрепляет предложение Нидерландов разместить будущий специальный трибунал по преступлению агрессии в Гааге,

– заявил заместитель председателя ОП.

Документ также определяет важные аспекты военного сотрудничества, предусматривая предоставление Украине дальнобойного оружия и истребителей F16. Кроме того, Нидерланды планируют инвестировать в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности в производство беспилотных летательных аппаратов.

Премьер Нидерландов в Украине

Во время визита в Харьков премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский осмотрели разрушения, нанесенные российскими ракетными ударами. Они посетили разрушенные здания и места, где погибли люди.

Зеленский заявил о необходимости усиления ПВО для Харькова и других городов, подчеркивая важность международной поддержки и общей решимости против российского террора. Он акцентировал, что мир имеет потенциал помочь Украине в этой борьбе.

Двустороннее соглашение по безопасности было подписано между Украиной и Нидерландами, что является важным шагом в укреплении обороноспособности Украины. Оно предусматривает предоставление Украине военной техники и сотрудничество в сфере обороны.

В то же время Марк Рютте осудил действия России в Харькове, заявив, что цель Путина – сломать дух местных жителей, но они продолжают жить и поддерживать город. Он выразил восхищение стойкостью харьковчан в ответ на российскую агрессию.

Нидерланды обязались предоставить Украине патрульные и боевые лодки, радары, гаубицы и другое оборудование, что подтверждает их преданность поддержке Украины. Рютте подчеркнул важность увеличения оборонного производства и преодоления перебоев в поставках.

Нидерланды также поддержат чешскую инициативу по закупке боеприпасов, выделив 250 миллионов евро, и работают над доставкой истребителей F-16 в Украину. Рютте выразил надежду, что это поможет Украине получить преимущество в воздухе.

Задача союзников Украины, по словам Рютте, заключается в предоставлении всесторонней поддержки для сдерживания российского экспансионизма. Нидерланды продолжают предоставлять Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, ища новые пути поддержки.