Место, утверждающее закон: в ОП раскрыли, где будет трибунал над агрессией России
Источник:Игорь Жовква
Украина и Нидерланды договорились о расположении трибунала по российской агрессии. Собственно, историческое соглашение определяет Гаагу как место суда над этим преступлением Кремля.
Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква рассказал о подписанном соглашении с Нидерландами, которое включает ключевой пункт о размещении спецтрибунала в Гааге. Этот раздел признан самым сильным среди всех двусторонних документов, утвержденных Украиной.
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Гаага как арена справедливости
Жовква отметил вес соглашения, которое не только определяет место для трибунала, но и закрепляет поддержку культурного наследия Украины. Согласно документу Нидерланды будут выступать инициаторами размещения будущего суда в Гааге, что является домом для Международного суда ООН.
Раздел "Ответственность России" в этом соглашении является лучшим и самым сильным из всех соглашений. В частности, соглашение закрепляет предложение Нидерландов разместить будущий специальный трибунал по преступлению агрессии в Гааге,
– заявил заместитель председателя ОП.
Документ также определяет важные аспекты военного сотрудничества, предусматривая предоставление Украине дальнобойного оружия и истребителей F16. Кроме того, Нидерланды планируют инвестировать в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности в производство беспилотных летательных аппаратов.Обратите внимание! Подписание соглашения состоялось в Харькове, городе, подвергшемся значительным разрушениям в результате российской агрессии. Прочитать полный текст документа можно по ссылке.
Премьер Нидерландов в Украине
- Во время визита в Харьков премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский осмотрели разрушения, нанесенные российскими ракетными ударами. Они посетили разрушенные здания и места, где погибли люди.
- Зеленский заявил о необходимости усиления ПВО для Харькова и других городов, подчеркивая важность международной поддержки и общей решимости против российского террора. Он акцентировал, что мир имеет потенциал помочь Украине в этой борьбе.
- Двустороннее соглашение по безопасности было подписано между Украиной и Нидерландами, что является важным шагом в укреплении обороноспособности Украины. Оно предусматривает предоставление Украине военной техники и сотрудничество в сфере обороны.
- В то же время Марк Рютте осудил действия России в Харькове, заявив, что цель Путина – сломать дух местных жителей, но они продолжают жить и поддерживать город. Он выразил восхищение стойкостью харьковчан в ответ на российскую агрессию.
- Нидерланды обязались предоставить Украине патрульные и боевые лодки, радары, гаубицы и другое оборудование, что подтверждает их преданность поддержке Украины. Рютте подчеркнул важность увеличения оборонного производства и преодоления перебоев в поставках.
- Нидерланды также поддержат чешскую инициативу по закупке боеприпасов, выделив 250 миллионов евро, и работают над доставкой истребителей F-16 в Украину. Рютте выразил надежду, что это поможет Украине получить преимущество в воздухе.
- Задача союзников Украины, по словам Рютте, заключается в предоставлении всесторонней поддержки для сдерживания российского экспансионизма. Нидерланды продолжают предоставлять Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, ища новые пути поддержки.