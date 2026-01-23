Укр Рус
24 Канал Новини України Зеленський розширив склад делегації: хто представлятиме Україну на переговорах в Абу-Дабі
23 січня, 10:53
2

Зеленський розширив склад делегації: хто представлятиме Україну на переговорах в Абу-Дабі

Діана Подзігун
Основні тези
  • Україна розширила склад переговорної групи для зустрічі в Абу-Дабі, яку очолить секретар РНБО Рустем Умєров.
  • Європейські партнери отримають інформацію після завершення тристоронньої зустрічі з Україною, Америкою та Росією.

Україна розширює склад своєї переговорної групи для першої тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. До команди увійдуть політичні, військові та дипломатичні представники.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

Дивіться також У мирних перемовинах з'явився новий учасник: що відомо про американця Джоша Грюнбаума 

Чи планує Україна розширити свою переговорну групу?

Вдень 23 січня глава держави повідомив про розширення української делегації для мирних перемовин в ОАЕ. 

За словами Зеленського, очолить делегацію секретар РНБО Рустем Умєров. До нього долучаться:

  • голова ОП Кирило Буданов та його заступник ексдипломат Сергій Кислиця,
  • начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов,
  • голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія,
  • представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Що стосується повноважень делегації, Зеленський наголосив, що вони наразі зрозумілі усім учасникам, а також додав, що обговорення ключових тем відбудеться у телефонному форматі безпосередньо перед зустріччю. 

Чи планують залучати до перемовин європейських партнерів?

Глава держави зауважив, що європейські партнери отримають фідбек після завершення тристоронньої зустрічі в ОАЕ. 

І що стосується наших європейських партнерів, я завжди підключаю Європу, я завжди за їх участь. Сьогоднішня зустріч і завтрашня буде тристороння Україна, Америка, Росія. А потім європейці безумовно отримають від нас фідбек,
– додав Зеленський.

Хто представлятиме Росію та США?

  • До американської делегації в мирних перемовинах щодо України приєднається Джош Грюнбаум. Відомо, що юрист вже брав участь у російсько-американських перемовинах щодо України, втім на дещо нижчому рівні.

  • У складі американської делегації пецпосланець США Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер та комісар Федеральної служби із закупівель Управління загальних служб США Джош Грюнбаум.

  • Від Росії до ОАЕ прибудуть радник Путіна Юрій Ушаков та спецпредставник в інвестиційно-економічній співпраці Кирило Дмитрієв.