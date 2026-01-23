Зеленський розширив склад делегації: хто представлятиме Україну на переговорах в Абу-Дабі
- Україна розширила склад переговорної групи для зустрічі в Абу-Дабі, яку очолить секретар РНБО Рустем Умєров.
- Європейські партнери отримають інформацію після завершення тристоронньої зустрічі з Україною, Америкою та Росією.
Україна розширює склад своєї переговорної групи для першої тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. До команди увійдуть політичні, військові та дипломатичні представники.
Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.
Дивіться також У мирних перемовинах з'явився новий учасник: що відомо про американця Джоша Грюнбаума
Чи планує Україна розширити свою переговорну групу?
Вдень 23 січня глава держави повідомив про розширення української делегації для мирних перемовин в ОАЕ.
За словами Зеленського, очолить делегацію секретар РНБО Рустем Умєров. До нього долучаться:
- голова ОП Кирило Буданов та його заступник ексдипломат Сергій Кислиця,
- начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов,
- голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія,
- представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.
Що стосується повноважень делегації, Зеленський наголосив, що вони наразі зрозумілі усім учасникам, а також додав, що обговорення ключових тем відбудеться у телефонному форматі безпосередньо перед зустріччю.
Чи планують залучати до перемовин європейських партнерів?
Глава держави зауважив, що європейські партнери отримають фідбек після завершення тристоронньої зустрічі в ОАЕ.
І що стосується наших європейських партнерів, я завжди підключаю Європу, я завжди за їх участь. Сьогоднішня зустріч і завтрашня буде тристороння Україна, Америка, Росія. А потім європейці безумовно отримають від нас фідбек,
– додав Зеленський.
Хто представлятиме Росію та США?
До американської делегації в мирних перемовинах щодо України приєднається Джош Грюнбаум. Відомо, що юрист вже брав участь у російсько-американських перемовинах щодо України, втім на дещо нижчому рівні.
У складі американської делегації пецпосланець США Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер та комісар Федеральної служби із закупівель Управління загальних служб США Джош Грюнбаум.
Від Росії до ОАЕ прибудуть радник Путіна Юрій Ушаков та спецпредставник в інвестиційно-економічній співпраці Кирило Дмитрієв.