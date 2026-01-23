Зеленский расширил состав делегации: кто будет представлять Украину на переговорах в Абу-Даби

Украина расширяет состав своей переговорной группы для первой трехсторонней встречи в Абу-Даби. В команду войдут политические, военные и дипломатические представители.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Планирует ли Украина расширить свою переговорную группу?

Днем 23 января глава государства сообщил о расширении украинской делегации для мирных переговоров в ОАЭ.

По словам Зеленского, возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. К нему присоединятся:

глава ОП Кирилл Буданов и его заместитель экс-дипломат Сергей Кислица,

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,

глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия,

представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Что касается полномочий делегации, Зеленский отметил, что они пока понятны всем участникам, а также добавил, что обсуждение ключевых тем состоится в телефонном формате непосредственно перед встречей.

Планируют ли привлекать к переговорам европейских партнеров?

Глава государства отметил, что европейские партнеры получат фидбек после завершения трехсторонней встречи в ОАЭ.

И что касается наших европейских партнеров, я всегда подключаю Европу, я всегда за их участие. Сегодняшняя встреча и завтрашняя будет трехсторонняя Украина, Америка, Россия. А потом европейцы безусловно получат от нас фидбек,

– добавил Зеленский.

Кто будет представлять Россию и США?