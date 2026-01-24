Укр Рус
24 січня, 14:52
1

Тривали три години: в Абу-Дабі завершилися переговори між Україною, Росією та США

Тимур Єремьянц

В Офісі Президента України підтвердили завершення переговорів в Абу-Дабі 24 січня. Вони тривали понад три години.

Про тривалість зустрічі розповіли джерела Суспільного в українській делегації. 

Що відомо про завершення переговорів в Абу-Дабі?

У суботу, 24 січня, стало відомо про завершення переговорів в ОАЕ. Перемовини представників України, США та Росії в Абу-Дабі тривали понад 3 години.

 

 