24 січня, 14:52
Тривали три години: в Абу-Дабі завершилися переговори між Україною, Росією та США
В Офісі Президента України підтвердили завершення переговорів в Абу-Дабі 24 січня. Вони тривали понад три години.
Про тривалість зустрічі розповіли джерела Суспільного в українській делегації.
Що відомо про завершення переговорів в Абу-Дабі?
У суботу, 24 січня, стало відомо про завершення переговорів в ОАЕ. Перемовини представників України, США та Росії в Абу-Дабі тривали понад 3 години.