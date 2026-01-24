Тривали три години: в Абу-Дабі завершилися переговори між Україною, Росією та США

В Офісі Президента України підтвердили завершення переговорів в Абу-Дабі 24 січня. Вони тривали понад три години.

Про тривалість зустрічі розповіли джерела Суспільного в українській делегації.