Це небезпечне питання, – Зеленський про рішення Канади щодо "Північного потоку"

Уряд Канади дозволив повернути до Німеччини відремонтовану турбіну "Північного потоку-1". Фактично її отримає росія, тож це рішення є дуже небезпечним.

Про це під час свого вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що 11 липня був непростий день.

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Зеленський прокоментував рішення Канади щодо "Північного потоку"

Президент розповів, що 11 липня Міністерству закордонних справ довелося викликати представника Канади в Україні через абсолютно неприйнятний виняток із санкційного режиму проти росії.

Це стосується не просто якоїсь турбіни для газопроводу "Північний потік", яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила передати. Передати фактично росії,

– додав Зеленський.

Він зазначив, що також це стосується спільних правил.

"Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне. Причому небезпечне не тільки для України, а й для всіх країн демократичного світу", – наголосив глава держави.

За його словами, рішення про санкційний виняток сприйматимуть в Москві виключно як прояв слабкості. Адже такою є логіка росіян.

"І якраз тепер можна не сумніватися, що росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найгостріший момент постачання газу у Європу. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується", – зауважив президент.

Глава держави додав, що російське керівництво в таких умовах приймає кожну поступку як стимул для сильнішого тиску. Однак, звичайно, ще можна переглянути це рішення, яке тягне за собою багато інших проблем. Зеленський підсумував, що росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Що відомо про повернення турбіни

Канада 10 липня погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, щоб відновити повноцінну роботу російського газогону "Північний потік-1".

У компанії Siemens це рішення схарактеризували як політичне. Там заявили, що це важливий перший крок для поставки турбіни.

Після цього гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що Канада піддалась тиску з боку росії. Російський "газпром" має всі можливості транспортувати достатньо газу до Європи, проте не робить цього задля шантажу.

Своєю чергою, радниця глави "Нафтогазу" Світлана Заліщук повідомила, що українська газотранспортна система може забезпечити додаткові обсяги постачання газу.

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