Центральна виборча комісія припинила 5 ініціатив референдуму: назвали причини

ЦВК припинила 5 ініціатив щодо проведення всеукраїнського референдуму. Це трапилось через те, що ініціативні групи не надали потрібні документи.

Ініціативні групи мали надати документи протягом 90 днів після реєстрації. Через те, що цього не трапилось, ЦВК 13 серпня ухвалила відповідне рішення.

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ЦВК припинила ініціативи референдуму

ЦВК припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,

– мовиться у повідомленні.

Все через те, що строк збору підписів виборців під ініціативами становив 90 днів – тобто 15 травня – 12 серпня 2021 року включно.

Таким чином, згідно з законом, не пізніше 18 години дня закінчення строку збору підписів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму, уповноважений представник ініціативної групи мав надати:

пронумеровані та зброшуровані підписні листи на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму;

проведення всеукраїнського референдуму; а також протокол про підсумки збору таких підписів.

Та ці документи в ЦВК не надали. Саме тому комісія припинила ініціативи з проведення рефередуму та припинила повноваження офіційних спостерігачів, яких акредитовувала сама комісія.

До речі, ініціативи проведення референдуму стосувалась таких питань:

Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?;

Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?;

Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?;

Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?;

Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?.

Що відомо про нові правила референдуму в Україні: коротко

У квітні 2021 року Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум, який покликаний "надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання".

Так, перший віцеспікер Руслан Стефанчук розповів, що це один з найскладніших законів, що розробляла в цьому скликанні Верховна Рада.

До речі, закон про всеукраїнський референдум був одним із перших серед програмних обіцянок Зеленського. Він отримав позитивні висновки Венеційської комісії.



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