Центральная избирательная комиссия прекратила 5 инициатив референдума: назвали причины

ЦИК прекратила 5 инициатив по проведению всеукраинского референдума. Это случилось из-за того, что инициативные группы не предоставили нужные документы.

Инициативные группы должны были предоставить документы в течение 90 дней после регистрации. Из-за того, что этого не случилось, ЦИК 13 августа принял соответствующее решение.

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ЦИК прекратила инициативы референдума

ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума по народной инициативе,

– говорится в сообщении.

Все из-за того, что срок сбора подписей избирателей под инициативами составлял 90 дней – то есть 15 мая – 12 августа 2021 года включительно.

Таким образом, согласно закону, не позднее 18 часов дня окончания срока сбора подписей в поддержку инициативы проведения всеукраинского референдума, уполномоченный представитель инициативной группы должен был предоставить:

пронумерованные и сброшюрованные подписные листы в поддержку инициативы проведения всеукраинского референдума;

проведения всеукраинского референдума; а также протокол об итогах сбора таких подписей.

Но эти документы в ЦИК не предоставили. Именно поэтому комиссия прекратила инициативы по проведению референдума и прекратила полномочия официальных наблюдателей, которых аккредитовывала сама комиссия.

Кстати, инициативы проведения референдума касалась таких вопросов:

Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более чем 30 процентов?;

Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?;

Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?;

Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?;

Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?

Что известно о новых правилах референдума в Украине: кратко

В апреле 2021 года Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, который призван "предоставить народу право самостоятельно и напрямую, без участия политиков, решать государственные вопросы".

Так, первый вице-спикер Руслан Стефанчук рассказал, что это один из самых сложных законов, которые разрабатывала в этом созыве Верховная Рада.

Кстати, закон о всеукраинском референдуме был одним из первых среди программных обещаний Зеленского. Он получил положительные заключения Венецианской комиссии.



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