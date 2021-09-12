Цей уряд не одноразовий, – інтерв'ю "слуги народу" Жмеренецького про звільнення в Кабміні

В Україні все частіше говорять про можливе масове звільнення міністрів на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем. Водночас є очільники міністерств, діяльність яких подобається українцям.

У програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі нардеп з партії "Слуга народу" Олексій Жмеренецький розвінчав чутки про набір нового Кабінету Міністрів. Він також розповів про позитивну роботу окремих міністерств та курс на повне скасування паперових довідок в Україні.

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Про відставку міністрів

Олег Дунда з вашої фракції розповів "теорію змови", кажуть, міністрів будуть "знімати" разом з прем'єр-міністром Шмигалем. Мовляв, усі підуть у відпустку, набиратимемо новий Кабмін, бо цей був для того, щоб вигадати, як справитися у часи коронавірусу з Україною й економікою, а інший працюватиме над тим, щоб економіка "пішла" вгору.

Уряд розробив разом з Центром економічного відновлення та міжнародними експертами дуже ґрунтовну, велику програму економічного розвитку. Ця програма найкраща з усіх, що були будь-коли в історії України.



Міністрів можуть "зняти" разом зі Шмигалем / Фото з Урядового порталу

Це я можу заявити вам точно, тому що до парламенту я працював у аналітичних центрах, вивчав програми уряду, які були бюрократичними документами "для галочки" або політичними агітками. Не було такої ґрунтовної програми, над якою працювали майже рік сотні експертів з відомих бізнес-шкіл, корпорацій.

Це продукт неймовірної складності та якості. Тому казати, що цей уряд одноразовий і він не займається економікою – неправильно. Цей уряд зробив дуже круту економічну програму й готовий її виконувати.

Щодо заміни окремих міністрів. Справді, ми очікуємо таку заміну, але не всього Кабміну. Які прізвища називають? У фракції ми не обговорювали цього, тому будь-хто, хто з нашої фракції заявляє про конкретні заміни міністрів – це його особиста думка, передчуття, відповідно до того, з ким він спілкується.

Тобто перевіреної інформації на цю тему немає, бо немає ще рішення фракції. Ніхто цього не знає. Але можу вам сказати, які прізвища називають: міністр промислової політики, міністр оборони, міністр соціальної політики.

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Міністр культури.

Прізвище міністра культури звучить набагато рідше, але також дехто його називає. Подивимося. Кінцеве рішення буде все одно за парламентом, особливо в цих питаннях.



Жмеренецький: "Прізвище міністра культури звучить набагато рідше" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Вже практика показала, ви ж бачили – призначення багатьох міністрів зривалися. Тобто тут парламентаризм працює дуже якісно і це буде дискусія всередині фракції однозначно.

Дмитро Разумков говорив про те, що планують відставки. Також говорять про заміну самого спікера Верховної Ради на Руслана Стефанчука.

Ця чутка, страшилка літає приблизно рік. Були певні "тертя", політичні рішення, де Разумков займав особливу, свою позицію, але ж його не зняли. Зараз говорити про зняття Разумкова, коли немає парламентської кризи, передчасно.

Таке відчуття, що вони приходять, щось роблять, їх використовують і через пів року викидають. Або обіцяють, що ти будеш міністром або помічником. Через тиждень тобі не телефонують, а потім ти дізнаєшся, що на твоє місце когось взяли і тебе про це не попередили.

Це не зовсім так. Перед кожним міністром, коли він приходить, стоять певні завдання. Коли його кандидатуру затверджують, він гарантує результат.

Деякі міністри не можуть впоратись із налагодженням роботи у своєму органі. Це одна із поширених причин.

Наприклад, є якийсь конфлікт, не може людина знайти заміну чи навести лад з менеджментом. Можливо, як фахівець – міністр хороший, а як менеджер – поганий. Причин багато: від професійних якостей до комунікаційних.

Разумков говорив, що народ, комітет і нардепи мають претензії до деяких міністрів. В народу питання до міністра культури Олександра Ткаченка. Сталася пожежа в костелі святого Миколая і, кажуть, що Мінкульт має за це відповісти, зокрема очільник.

Мене дивує така логіка. Об'єкт, який перебуває на території Києва, за який відповідає влада столиці, був в аварійному стані чи там була несправна якась система. Хтось звинувачує міністра культури, що він вчасно цю пожежу не погасив або не провели перевірки системи вентиляції тощо.

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Якщо в Києві падає міст, то запитання до Кличка. Коли пожежа в соборі, який на балансі Мінкульту, то запитання до Ткаченка.

У мене претензій до Ткаченка і Мінкульту немає. У кожного депутата можуть бути до будь-кого претензії. Так само у міністрів можуть бути претензії до народних депутатів.

Наприклад, з різних фракцій депутати часто приходять до міністрів і лобіюють якісь корпоративні чи політичні інтереси, пов'язані з округом. Потім ображаються, що їм відмовляють.

Насправді більша частина таких конфліктів пов'язана з тим, що депутати в особистісному порядку дуже багато хочуть і не отримують це. Вони хочуть таких міністрів, які б йшли їм на поступки.

Тому чим більш неприступний міністр, тим більше він може набути ворогів серед тих, хто ходить і щось просить.

У комітету є питання до Марини Лазебної, але в народу більше запитань до Галини Третьякової. Ми пам'ятаємо її вислови і боїмось, що вона може перейти на місце міністерки.

Я думаю, що ви дарма демонізували пані Третьякову. Вихопили її цитати з контексту, з її експертної доповіді на якомусь вебінарі.



Жмеренецький: "Дарма демонізували Третьякову" / Фото з фейсбуку "Слуги народу"

Народна депутатка Галина Третьякова відома скандальними заявами про фізичних осіб-підприємців , які не мають права на коронавірусну допомогу від держави, якщо не сплатили 8 тисяч гривень податків на рік. Вона також оскандалилася, коли назвала дітей з малозабезпечених сімей "дітьми низької якості"

Вона ще про ФОПи говорила, коли допомогу виділяли.

Як до фахівця, до неї немає жодних запитань. Вона реально гуру в питаннях комітету. У комунікації, в певних меседжах, які вона неправильно "запаковує", є питання. Це справа риторики, роботи з піар-консультантами, а не справа фаховості.

У вас як у народного депутата є питання до якихось міністрів? Наприклад, до міністра оборони Андрія Тарана?

Ви постійно говорите про негатив. Ми організовували внутрішнє опитування у фракції щодо топових міністрів – хто найбільше подобається народу...

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і Роман Лещенко, який займається ринком землі.

Так. Михайло Федоров став номером 1 в цьому списку.



Жмеринецький: "Міністр цифрової трансформації найбільше подобається народу" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ви вважаєте, що очільник Мінцифри зробив щось прекрасне для людей?

До появи цього міністерства в Україні працювали так звані агентства. Колись було Агентство з науки інновацій та інформатизації – вщент корумповане й неефективне. Потім було Агентство електронного урядування без повноважень.

Воно намагалося щось робити, там була більш-менш прогресивна команда, але це було не міністерство. Його ініціативи гальмували на рівні Кабміну і міністерств. Вперше в історії створили саме міністерство, яке є в усіх розвинених країнах світу.

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У США є Міністерство цифрової трансформації або у Великій Британії?

Міністерство створило мережу диджитал-офіцерів – представників Міністерства цифрової трансформації в кожному міністерстві, в кожній обласній державній адміністрації. Це заступники міністрів і заступники голів ОДА. Тобто вся країна тепер синхронізована у питанні цифровізації.

Ми економимо мільярди гривень на тому, що кожен орган влади, адміністрація не замовляє у своїх підрядників певні продукти, не "підсідає" на ліцензії і не витрачає гроші державного бюджету дарма.

Наразі вся цифровізація централізована і синхронізована. Я вважаю, що це супердосягнення, історичне.

Друге досягнення – одне міністерство запустило 100 проєктів цифровізації. Можете зайти на сайт, є перелік, статус цих проєктів. Будь-яка сфера життя цифровізується. Просто дещо вже зробили – паспорт, права. До кінця року (2021 – 24 канал) підприємці сплачуватимуть податки онлайн.

План міністерства полягає в тому, щоб до кінця каденції Зеленського і нашої монобільшості виконати цифровізацію всіх сфер. Тобто всі 100 проєктів потрібно завершити за 5 років.

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Якщо цього не буде, ми скажемо, що це було фейкове міністерство, воно не впоралось, годувало нас обіцянками. Але оскільки все прозоро, вони розуміють ризики. Я впевнений, що все буде зроблено.

Про скасування довідок

Справжня реформа – це не цифровізація довідок і державних послуг, це їхнє скорочення і ліквідація усіх відомств, установ і чиновників.

Бюрократія – це не щось зайве і непотрібне, як у нас заведено вважати. Мовляв, нехай не буде депутатів і люди голосуватимуть за будь-яке рішення в Україні, або нехай не буде податкової, люди самі скидатимуться й розв'язуватимуть свої проблеми…



Жмеренецький: "Бюрократія – не щось зайве й непотрібне" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Це заяви анархістів або охлократів, які не розуміють, що порядок і держава тримаються на певних процедурах. Ці процедури виконують навчені, фахові люди, в яких є інституційна пам'ять.

Наше завдання – щоб процедури були прості й прозорі, щоб люди були фахові й не корумповані. А не просто вульгарне скорочення.

По-друге, якщо ви думаєте, що Мінцифри оцифровує вже те, що існує – ви помиляєтеся. У нього є величезний відділ бізнес-аналітиків, які проводять реінжиніринг бізнес-процесів. Простими словами – це спрощення, зміна, перебудова тих бюрократичних процесів, які існують. Кожна послуга цифровізується вже в новому, спрощеному вигляді, тому що стару послугу неможливо технічно цифровізувати.

Яка саме послуга? Видача чергової довідки, яку ви переводите в електронний формат? Її треба взагалі скасовувати.

Правильно ви говорите. Тому ми прийняли до літніх канікул (2021 року – 24 канал) так званий закон paperless, тобто закон про "безпаперовість", де ми об'єднали всі реєстри всіх органів влади. Тепер людині взагалі не будуть потрібні довідки.

Людина прийшла отримати послуги. Орган влади, до якого вона звернулася, по базах даних звертається сам до інших органів, вони пересилають йому інформацію і людина отримує послугу там, куди вона звернулася. Епоха довідок закінчилася.

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Закон має реалізуватися через затвердження постанов Кабміну, регламентів, відповідне програмне забезпечення, яке зараз в роботі. До кінця 2022 року, я думаю, люди взагалі забудуть на практиці, що таке довідки, бо законодавчо ми їх вже скасували.

Раніше вони були паперовими, тепер стали електронними. Державне відомство, яке називається Національна служба посередництва і примирення, чим воно займається?

А ви знаєте, скільки в державі функцій? Приблизно 9 тисяч. Виберімо будь-яку з тих функцій, яка називається значно складніше, ніж ця, і я запитаю вас, чи ви знаєте, що це таке?

Ми радимо вам ознайомитися з витратами державного бюджету і подумати про те, чи всі 9 тисяч державних послуг нам справді потрібні, на які у людей забирають гроші.

Звичайно, що не потрібні. Міністерство цифрової трансформації якраз тим і займається, що спрощує і ліквідує ці функції.