У програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі нардеп з партії "Слуга народу" Олексій Жмеренецький оцінив дії колег та загалом перший тиждень роботи Верховної Ради після канікул. Крім того, він розповів про скандал з ДТП за участю Олександра Трухіна.

До теми У Тищенка з Леросом давня ворожнеча, – "слуга" Жмеренецький про сутички у Раді

Про конфлікт Тищенка та Лероса

Що сталося між Миколою Тищенком та Гео Леросом?

У нас був дуже хороший тиждень і ще буде завтра (10 вересня – 24 канал) хороший день. Ми прийняли історичні рішення й ЗМІ говорили тільки про позитив. Якби не Тищенко, то, напевне, не було б про що говорити на ток-шоу.

Якщо серйозно, то у Тищенка з Леросом давня ворожнеча. У них особистий конфлікт, вже давній.

Не знаю, чи настрій був поганий у Тищенка, чи що – не стримався він. Я вважаю, що має понести відповідальність і це має бути уроком для будь-якого депутата, не важливо, він з провладної більшості чи з будь-якої (партії – 24 канал). Не можна у парламенті розпускати руки, не можна застосовувати силу.

Довідка. 9 вересня Микола Тищенко та Гео Лерос потрапили у скандал у Верховній Раді. Тищенко підійшов до Лероса та намагався виштовхати його з-за трибуни парламенту.

Кожен депутат може говорити все, що заманеться. Якщо комусь це не подобається, то потрібно тренувати свою нервову систему й відповідати у тому ж стилі, тренувати ораторське мистецтво, робити якісь перформанси і змагатися на цій політичній арені відповідними методами.

Щодо Лероса і взагалі цього конфлікту, мені здається, що це взагалі позитивний кейс, позитивний випадок. Тому що зараз у нашій фракції та взагалі у парламенті почалась дискусія "А як ми можемо за допомогою змін до регламенту, взявши міжнародний досвід, взагалі унеможливити такі речі". Наприклад, виступи не по темі.

Інтерв'ю з Олексієм Жмеренецьким: дивіться відео 24 каналу

Чому це все почалося – Гео Лерос вийшов виступати у межах поправки до одного із законопроєктів, який взагалі не стосувався теми його виступу, і почав виступати з якихось наклепів, політичних заяв. Неважливо чого, але не за темою. У таких випадках має просто вимикатись мікрофон, депутат не може зривати розгляд того чи іншого рішення.

Багато депутатів дозволяють собі робити такі речі, з усіх фракцій. Тому наклались 2 проблеми. З одного боку – порушення регламенту Леросом, з іншого – теж парламентський механізм "присікання" порушення регламенту.

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Тищенко ж пояснив чітко свою позицію. Він сказав: "Лерос порушував регламент, тому я йому не дав цього зробити". Але цього не мав дати зробити спікер, він мав сказати, що треба вимкнути мікрофон. І, можливо, він би це й зробив.

Тобто якби Тищенко не втрутився, то, можливо, через 10 секунд Разумков би сказав, що депутат виступає не по темі, і взагалі вимкнув би мікрофон. Тому не потрібно дисциплінувати депутатів і шляхом регламенту, і шляхом більш жорсткої модерації пленарних засідань. Не треба робити з цього трагедію. В одного нерви не витримали, я маю на увазі Тищенка, а Лерос займався політичним популізмом.

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Про ймовірність виключення з фракції Тищенка

Після того, як з вашої фракції виключили кількох скандальних депутатів, наприклад, Дубінського, Шевченка, того ж Лероса – чи не настав час виключити з фракції Миколу Тищенка? Він був відомий скандалом з роботою свого ресторану "Велюр" під час карантину, феєрверки з вечірками, тепер бійка.

Треба аналізувати, за що і кого виключали. Ми виключили також й Іванісова, Юрченка, тобто багатьох. Але в одному випадку мовилось про корупцію, в іншому – про певний прихований епізод з біографії, пов'язаний з порушенням закону.



Олексій Жмеренецький: "Лерос займався політичним популізмом" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

В іншому випадку – цілеспрямоване, маю на увазі випадок з Дубінським, паплюження репутації нашої фракції, політичного бренду, що несумісно з перебуванням у фракції. У випадку Шевченка – це візит до диктатора, засудженого українським парламентом. Тобто це були порушення або партійного статуту, або навіть закону України.

Щодо Тищенка, то його витівки більше торкаються морально-етичних аспектів, взагалі поведінки. Я погоджуюсь, що потрібно його перевиховувати трохи, я думаю, що це відбувається. Але таких епізодів, які б тягнули на виключення з фракції, поки що немає.

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Треба ще віддати належне, Тищенко в певних моментах реально ефективний у боротьбі зі свавіллям. Наприклад, як він спрацював на Закарпатті, коли захищали результати виборів.

Скандальні вибори, де у вашого суперника Шевченка, наближеного до Коломойського, раптом зникли 700 бюлетенів, поданих за нього…

Це його версія. Взагалі офіційна версія, і це підтверджує підрахунок голосів, і ЦВК – це те, що ми навпаки запобігли фальсифікації виборів, запобігли втручанню у роботу обласної комісії і Тищенко там займав лідерську роль.

Чому тільки ви мали цьому запобігати і чому саме Тищенко мав туди їхати?

В кожного кандидата є свій фан-клуб, він працює.

Ми пам'ятаємо як Тищенко кричав на членів виборчої комісії на Закарпатті, на тих виборах.

Ми також пам'ятаємо як себе поводив Шевченко. Мені особисто і багатьом колегам не подобаються такі проступки Тищенка як "Велюр" чи сьогоднішній епізод (конфлікт з Леросом – 24 канал), це факт. Але в кризових ситуаціях, коли ти борешся з брутальним злом – Тищенко спрацьовує як локомотив, якщо казати конкретно.

Про скандал довкола Трухіна

Якщо ми пішли скандалами, то згадаймо й Олександра Трухіна, який також засвітився не так давно. Чи розглядають варіант виключення його з фракції чи ДТП це не настільки серйозний вчинок?

З Трухіном взагалі якась детективна історія, теорія змови. Дуже багато різних чуток, але немає фактажу. Я знаю, що зараз триває розслідування.

Довідка. Наприкінці серпня на Бориспільській трасі в Києві відбулась ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна. Сам депутат лише 7 вересня заявив, що йому заборонили коментувати перебіг розслідування слідчі та адвокати.

Поліцейські не викладають відео…

Якщо його не викладають поліцейські, могли викласти інші, якщо воно було.

Наприклад, хто, якщо це камери Нацполіції?

Наприклад, очевидці.

Очевидці опублікували свої відео і на них видно, що Трухін стоїть на місці ДТП біля автомобіля, який розтрощив інший транспорт.

Ви ж кажете – біля. А в теоріях змови говорять про якесь алкогольне сп'яніння. Ми з вами не слідчі і не суд. Від наших розмов немає жодного сенсу.



Олексій Жмеренецький: "З Трухіном – детективна історія" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Все одно ми повинні дочекатись вердикту і далі робити висновки. Який сенс полемізувати над тим, де немає ні фактів, ні офіційних заяв правоохоронних органів. Ми можемо гіпотезувати, але яка від цього користь – не розумію.

Хотілося б реакції, а не гіпотез.

На що реагувати, якщо немає розслідування. На чутки, наклеп? Проти кожного з наших депутатів монобільшості ведуть цілеспрямовану інформаційну війну.

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Деякі депутати із вашої фракції беруть участь у цій війні проти "Слуги народу". Наприклад, Микола Тищенко, Олександр Дубінський.

Оскільки за кожним з наших депутатів слідкують (інколи з порушенням закону), фальсифікують факти, підтасовують записи – інколи навіть склеюють фрагменти відео, де нібито когось видно – оцінювати інформацію без досліджень експертів, правоохоронних органів немає сенсу.

Тому що якщо серйозно ставитись до будь-якого "вкиду" в кожному телеграм-каналі, яких сотні, можна зробити висновок, що весь парламент потрібно "витягнути і розстріляти".

Я хочу сказати, що якщо скоїли ДТП, якщо на відеозаписах і показах свідків це встановлять, то він (Трухін – 24 канал) не уникне ані політичної відповідальності – тобто його виключать із партії – ані адміністративної. Якщо він винен.

А як же колишній уповноважений з прав дитини Микола Кулеба? Він кілька років тому вчинив ДТП, виїхавши зі своїми дітьми на червоне світло на перехресті, де в нього врізався інший автомобіль. Чим це закінчилось?

Ми зараз перераховуватимемо десятки ДТП, в які, напевно, потрапив за свою історію життя кожен депутат. Ви б краще запитали, коли будуть результати дослідження змови Порошенка з Медведчуком щодо труби і переговорів з Володимиром Путіним. Мене цікавлять злочини високопосадовців всіх каденцій: прем'єр-міністрів, міністрів, більша частина з яких – корупціонери.

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Наприклад, вчора (8 вересня – 24 канал) ми слухали на комітеті звіт НАБУ. За 1,5 роки роботи Вищого антикорупційного суду разом із НАБУ вже є 27 посадок, вироків – 57, якщо я не помиляюсь. Серед 27 людей приблизно 10 суддів, прокурори вже сидять в тюрмі на 3 – 9 років з повною конфіскацією. Це перемога.

Про гучних корупціонерів

Чому ніхто не сидить з відомих корупціонерів? Наприклад, як там справа Романа Насірова, Борислава Розенблата, генерала Ігоря Павловського, Свинарчуків? Чому вони не сидять?

Ви якраз за адресою. НАБУ до появи Вищого антикорсуду по факту не могло добитись вироків. Воно було вимушене або працювати з корумпованою старою судовою системою, або просто тримати справи. Більша частина з цих справ накопичувалася.

Зараз у процесі розслідування НАБУ приблизно 900 справ – від рівня міністрів, голів адміністрації чи суддів, прокурорів тощо. На розгляді ВАКС – декілька сотень справ.

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Штат як в НАБУ, так і у ВАКС – обмежений. Мовиться про кількість людей. Це найменші органи, у порівнянні із судовою системою, в якій тисячу суддів. І в порівнянні із поліцією, СБУ, де десятки тисяч співробітників.

Тому є пропускна здатність цих органів. Сумно наразі визнавати, але НАБУ, НАЗК, ВАКС і САП (в якій досі немає керівника) – це зв'язка незалежних антикорупційних органів, на які можна покладати основні надії в тому, що спіймають і засудять корупціонерів.

Важливо. З 21 серпня 2020 року, коли очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву на звільнення, САП не має повноцінного керівництва. Натомість є виконувач обов'язків з обмеженими повноваженнями – Максим Грищук. Частину його повноважень передали генпрокурорці Ірині Венедіктовій.

Коли ви запитуєте, чому ті (корупціонери – 24 канал) не сидять, я вам називаю інших людей, які сидять.

Всі сядуть рано чи пізно. Маю на увазі всі головні корупціонери, яких зловили "на гарячому".

Але ми повинні розуміти, що розгляд однієї справи судом займає від кількох місяців. У складних випадках – понад рік. А минуло лише 1,5 року з того моменту, як ми запустили ВАКС. Це відповідь на запитання, чому ці не сидять. Сядуть – наступного (2022 – 24 канал) року, чи через рік.

Чи ви пам'ятаєте, коли до ВАКС передали справу колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова і коли її там почали слухати?

Я знаю, що 1,5 роки тому НАБУ передало приблизно 100 справ. Можливо, ця справа була серед перших.

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Це була перша справа, яку НАБУ передало до ВАКС, що стосувалася високопоставленого можновладця, якого звинувачували в корупції. У грудні 2019 року ВАКС почав слухати справу Насірова. Зараз вже вересень 2021 року.

Не варто повторювати ці дати. Якщо ви були на розгляді складних справ у суді, ви знаєте, що деякі судові процеси тривають роками. Глядачі бачили документальні фільми, де розглядали складні справи: як в Україні, так і в інших країнах світу.

У 2020 році засудили політичного консультанта і радника Дональда Трампа Пола Манафорт до 9 років тюремного ув'язнення у США. Знаєте, скільки тривав суд над ним? Три тижні.

Ви не можете порівнювати "кисле з холодним", зрівнювати різні склади злочину, різні ситуації. Це все одно, що сказати, в цьому випадку Європейський суд з прав людини розглядав справу місяць, а в тому – 5 років. Я нагадаю, ЄСПЛ деякі справи розглядає по 5 років – ось який заполітизований суд з прав людини, цю справу він хоче розглядати, а іншу – ні. Це абсурдна логіка.

Я думаю, вся фракція погодиться зі мною, що ми були б щасливі, якби завтра усі перелічені вами люди, якщо вони винні, сиділи у в'язниці. Ми б виконали пункти програми, наші рейтинги зросли б у 2 – 3 рази, ми б усі були щасливі.



Олексій Жмеренецький: "Головні корупціонери сядуть рано чи пізно" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Вищий антикорупційний суд, НАБУ були створені за участю наших міжнародних партнерів – це унікальні органи. Немає жодних підозр, що на ці органи можна впливати. Ви ж бачите, наскільки складно було їх створювати, тому що будь-якій владі некомфортно, коли є незалежний арбітр.

Коли ви говорите, що хтось "не сидить" – це претензія не до нас. Звертайтеся до міжнародних партнерів, питайте, чому вони обрали саме таке керівництво НАБУ чи таких суддів у ВАКС. На ці органи ми ніяк фізично не можемо впливати, то які можуть бути до нас претензії?

Претензія дуже проста – лідер вашої політичної сили, коли хотів стати президентом, на бігбордах писав "Прийде весна – саджати будемо". Одна весна пройшла, друга, третя… Коли ж будуть "посадки"?

Наразі 27 високопосадовців "сіли". Судді, прокурори – це високопосадовці. У мене є список цих людей.

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Там справді є 7 суддів районних судів – це наразі весь результат.

Пред'являйте претензії ВАКС, чому він працює так повільно. Я пояснив, що він працює не повільно – складні справи, мало суддів, "посадки" відбуваються. Ці 27 "посадок" ВАКС еквівалентні всім "посадкам" за статтею про корупцію, які зробили всі суди України. Один невеличкий незалежний суд зміг посадити стільки ж, скільки посадили всі суди України. Це відповідь, працює він ефективно чи ні.

Ми прийняли закони про перезапуск Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які відповідають за набір суддів і за дисциплінарну відповідальність. Ми запустили процес перезавантаження судової системи, він займе деякий час.

Важливо. 14 липня у Верховній Раді ухвалили закон про реформу Вищої ради правосуддя. Згідно з документом, відбудеться конкурсний відбір та перевірка на добропорядність членів ВРП.

За рік не можна всіх суддів звільнити, тому що в них є контракти. Але зараз почався процес оновлення судової системи. Чим далі, тим більше буде осередків незалежного судочинства і тим більше буде "посадок".

10 вересня депутати голосуватимуть за реформу Конституційного Суду. Громадські організації закликали не підтримувати законопроєкт. Михайло Жернаков сказав, що цей законопроєкт чи не написаний спеціально під Ольгу Совгирю, яка може вільно з нардепів перейти у судді КСУ.

Якщо ви знаєте Ольгу Совгирю, спостерігали за її кар'єрою, особистістю, ви побачили, що це одна з моральних авторитетів нашої фракції. Запідозрити Ольгу Совгирю в тому, що вона хоче неправовими методами потрапити до КСУ – абсурдно.



Ольга Совгиря / Фото з фейсбук сторінки депутатки

Це не узгоджується з її картиною світу, вона просто собі цього не дозволила б. Навіть якби їй пропонували, вона б відмовилася, тому що це людина честі й репутації. Для мене цього достатньо, щоб відкидати всі звинувачення в тому, що це робиться під неї.

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Якщо це не робиться під неї, то відповідно цього нема. Так само як немає всіх міфів, якими годують наші політичні опоненти нещасних українців.

Тоді чи можна назвати цей документ, за який пропонують голосувати, все ж таки реформою Конституційного Суду?

Я не конституціоналіст. Депутати покладаються на експертизу комітетів, профільних колег…

Тоді просте питання до вас, як до члена фракції правлячої політсили, чому тоді Ольга Совгиря – компетентна спеціалістка – не позмагається на відкритому конкурсі з іншими кандидатами-конституціоналістами, юристами, правниками і не доведе, що вона найкраща з усіх. Чому без конкурсу?

Для Ольги Совгирі немає жодних проблем брати участь в будь-яких конкурсах. Тому дочекаймося ухвалення закону й тоді аналізуватимемо, була та "теорія змови" чи не було. Я впевнений, що жодної змови немає.

Про ймовірні відставки міністрів та реформування довідок і державних послуг – читайте в другій частині інтерв'ю з Олексієм Жмеренецьким вже завтра, 10 вересня, на сайті 24 каналу. Не пропустіть!