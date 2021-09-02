Відтак це питання потрібно поставити і Офісу генерального прокурора. Таку думку в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі висловив депутат від "Слуги народу" і представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

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Веніславський відповів, чому немає обіцяних Зеленським посадок

Він розповів, що глава держава на всіх нарадах закликає керівників правоохоронних органів забезпечити реалізацію тих передвиборчих обіцянок, які були надані і "Слугою народу", і Зеленським як кандидатом. Мовиться про те, що високопосадовці будуть сидіти.

Але це питання до Офісу генерального прокурора – чому немає направлення справ до суду щодо резонансних високопосадовців,

– відзначив нардеп.

І додав, що лишається очікувати, що ситуація виправиться і найближчим часом ми зможемо спостерігати ці гучні посадки.

За словами Веніславського, в цьому питанні хотілося, щоб Вищий антикорупційний суд давав більш очікувані для суспільства і влади результати. Але він перебуває в тій системі координат, яку йому підготували органи досудового розслідування.

"Коли ми говоримо про результати розгляду матеріалів кримінального провадження, які вже передані до суду, то якість, законність, допустимість зібраних доказів суттєво впливає на діяльність Вищого антикорсуду в процесі розгляду", – пояснив він.

Тому треба також більше уваги приділяти фаховому проведенню досудового розслідування з приводу тих кримінальних проваджень, які потім розглядає Вищий антикорупційний суд.

Зеленський обіцяв гучні посадки: коротко