В программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале нардеп из партии "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий оценил действия коллег и в целом первую неделю работы Верховной Рады после каникул. Кроме того, он рассказал о скандале с ДТП с участием Александра Трухина.

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О конфликте Тищенко и Лероса

Что произошло между Николаем Тищенко и Гео Леросом?

У нас была очень хорошая неделя и еще будет завтра (10 сентября – 24 канал) хороший день. Мы приняли исторические решения и СМИ говорили только о позитиве. Если бы не Тищенко, то, наверное, не было бы о чем говорить на ток-шоу.

Если серьезно, то у Тищенко с Леросом давняя вражда. У них личный конфликт, уже давний.

Не знаю, настроение ли было плохое у Тищенко, что ли – не сдержался он. Я считаю, что должен понести ответственность и, это должно быть уроком для любого депутата, не важно, он из провластного большинства или из любой (в партии – 24 канал). Нельзя в парламенте распускать руки, нельзя применять силу.

Справка. 9 сентября Николай Тищенко и Гео Лерос попали в скандал в Верховной Раде. Тищенко подошел к Леросу и пытался вытолкать его из-за трибуны парламента.

Каждый депутат может говорить все, что заблагорассудится. Если кому-то это не нравится, то нужно тренировать свою нервную систему и отвечать в том же стиле, тренировать ораторское искусство, делать какие-то перформансы и соревноваться на этой политической арене соответствующими методами.

Что касается Лероса и вообще этого конфликта, мне кажется, что это вообще позитивный кейс, позитивный случай. Потому что сейчас в нашей фракции и вообще в парламенте началась дискуссия "А как мы можем с помощью изменений в регламент, взяв международный опыт, вообще исключить такие вещи". Например, выступления не по теме.

Интервью с Алексеем Жмеренецким: смотрите видео 24 канала

Почему это все началось – Гео Лерос вышел выступать в рамках поправки к одному из законопроектов, который вообще не касался темы его выступления, и начал выступать с какой-либо клеветы, политических заявлений. Неважно чего, но не по теме. В таких случаях должен просто выключаться микрофон, депутат не может срывать рассмотрение того или иного решения.

Многие депутаты позволяют себе делать такие вещи, из всех фракций. Поэтому наложились 2 проблемы. С одной стороны – нарушение регламента Леросом, с другой – тоже парламентский механизм "пресечения" нарушения регламента.

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Тищенко же объяснил четко свою позицию. Он сказал: "Лерос нарушал регламент, поэтому я ему не дал этого сделать". Но этого не должен был дать сделать спикер, он должен был сказать, что надо выключить микрофон. И, возможно, он бы это и сделал.

То есть если бы Тищенко не вмешался, то, возможно, через 10 секунд Разумков бы сказал, что депутат выступает не по теме, и вообще выключил бы микрофон. Поэтому не нужно дисциплинировать депутатов и путем регламента, и путем более жесткой модерации пленарных заседаний. Не надо делать из этого трагедию. У одного нервы не выдержали, я имею в виду Тищенко, а Лерос занимался политическим популизмом.

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О вероятности исключения из фракции Тищенко

После того, как из вашей фракции исключили нескольких скандальных депутатов, например, Дубинского, Шевченко, того же Лероса – не пришло время исключить из фракции Николая Тищенко? Он был известен скандалом с работой своего ресторана "Велюр" во время карантина, фейерверками с вечеринками, теперь драка.

Надо анализировать, за что и кого исключали. Мы исключили также и Иванисова, Юрченко, то есть многих. Но в одном случае речь шла о коррупции, в другом – об определенном скрытом эпизоде из биографии, связанном с нарушением закона.



Алексей Жмеренецкий: "Лерос занимался политическим популизмом" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В противном случае – целенаправленное, имею в виду случай с Дубинским, осквернение репутации нашей фракции, политического бренда, что несовместимо с пребыванием во фракции. В случае Шевченко – это визит к диктатору, осужденному украинским парламентом. То есть это были нарушения или партийного устава, или даже закона.

Если же говорить о Тищенко, то его выходки больше касаются морально-этических аспектов, вообще поведения. Я согласен, что нужно немного перевоспитать его, я думаю, что это происходит. Но таких эпизодов, которые бы тянули на исключение из фракции, пока нет.

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Надо еще отдать должное, Тищенко в определенных моментах реально эффективен в борьбе с произволом. Например, как он сработал на Закарпатье, когда защищали результаты выборов.

Скандальные выборы, где у вашего соперника Шевченко, приближенного к Коломойскому, вдруг исчезли 700 бюллетеней, поданных за него…

Это его версия. Вообще официальная версия, и это подтверждает подсчет голосов, и ЦИК – это то, что мы наоборот предотвратили фальсификацию выборов, предотвратили вмешательство в работу областной комиссии, и Тищенко там занимал лидерскую роль.

Почему только вы должны были это предотвращать и почему именно Тищенко должен был туда ехать?

У каждого кандидата есть свой фан-клуб, он работает.

Мы помним как Тищенко кричал на членов избирательной комиссии на Закарпатье, на тех выборах.

Мы также помним как себя вел Шевченко. Мне лично и многим коллегам не нравятся такие проступки Тищенко как "Велюр", сегодняшний эпизод (конфликт с Леросом – 24 канал), это факт. Но в кризисных ситуациях, когда ты борешься с грубым злом – Тищенко срабатывает как локомотив, если говорить конкретно.

О скандале вокруг Трухина

Если мы пошли скандалами, то вспомним и Александра Трухина, который также засветился не так давно. Рассматривают ли вариант исключения его из фракции или ДТП это не столь серьезный поступок?

С Трухином вообще какая-то детективная история, теория заговора. Очень много разных слухов, но нет фактажа. Я знаю, что сейчас идет расследование.

Справка. В конце августа на Бориспольской трассе в Киеве произошло ДТП с участием нардепа Александра Трухина. Сам депутат лишь 7 сентября заявил, что ему запретили комментировать ход расследования следователи и адвокаты.

Полицейские не выкладывают видео…

Если его не выкладывают полицейские, могли выложить другие, если оно было.

Например, кто, если это камеры Нацполиции?

Например, очевидцы.

Очевидцы опубликовали свои видео и на них видно, что Трухин стоит на месте ДТП у автомобиля, который разбил другой транспорт.

Вы же говорите – возле. А в теориях заговора говорят о каком-то алкогольном опьянении. Мы с вами не следователи и не суд. От наших разговоров нет никакого смысла.



Алексей Жмеренецкий: "С Трухином – детективная история " / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Все равно мы должны дождаться вердикта и дальше делать выводы. Какой смысл полемизировать над тем, где нет ни фактов, ни официальных заявлений правоохранительных органов. Мы можем гипотезировать, но какая от этого польза – не понимаю.

Хотелось бы реакции, а не гипотез.

На что реагировать, если нет расследования. На слухи, клевета? Против каждого из наших депутатов монобольшинства ведут целенаправленную информационную войну.

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Некоторые депутаты из фракции участвуют в этой войне против "Слуги народа". Например, Николай Тищенко, Александр Дубинский.

Поскольку за каждым из наших депутатов следят (иногда с нарушением закона), фальсифицируют факты, подтасовывают записи – иногда даже склеивают фрагменты видео, где якобы кого-то видно – оценивать информацию без исследований экспертов, правоохранительных органов нет смысла.

Потому что если серьезно относиться к любому "вбросу" в каждом телеграмм-канале, которых сотни, можно сделать вывод, что весь парламент нужно "вытащить и расстрелять".

Я хочу сказать, что если совершили ДТП, если на видеозаписях и показаниях свидетелей это установят, то он (Трухин – 24 канал) не избежит ни политической ответственности – то есть его исключат из партии – ни административной. Если он виноват.

А как же бывший уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба? Он несколько лет назад совершил ДТП, выехав со своими детьми на красный свет на перекрестке, где в него врезался другой автомобиль. Чем это закончилось?

Мы сейчас будем перечислять десятки ДТП, в которые, наверное, попал за свою историю жизни каждый депутат. Вы бы лучше спросили, когда будут результаты исследования сговора Порошенко с Медведчуком по поводу трубы и переговоров с Владимиром Путиным. Меня интересуют преступления чиновников всех каденций: премьер-министров, министров, большая часть из которых – коррупционеры.

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Например, вчера (8 сентября – 24 канал) мы слушали на комитете отчет НАБУ. За 1,5 года работы Высшего антикоррупционного суда вместе с НАБУ уже есть 27 посадок, приговоров – 57, если я не ошибаюсь. Среди 27 человек примерно 10 судей, прокуроры уже сидят в тюрьме на 3 – 9 лет с полной конфискацией. Это победа.

О громких коррупционерах

Почему никто не сидит из известных коррупционеров? Например, как там дело Романа Насирова, Борислава Розенблата, генерала Игоря Павловского, Свинарчуков? Почему они не сидят?

Вы как раз по адресу. НАБУ до появления Высшего антикорсуда по факту не могло добиться приговоров. Оно было вынуждено либо работать с коррумпированной старой судебной системой, либо просто держать дела. Большая часть из этих дел накапливалась.

Сейчас в процессе расследования НАБУ примерно 900 дел – от уровня министров, глав администрации или судей, прокуроров и тому подобное. На рассмотрении ВАКС – несколько сотен дел.

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Штат как в НАБУ, так и в ВАКС – ограничен. Речь идет о количестве людей. Это самые маленькие органы, по сравнению с судебной системой, в которой тысячу судей. И по сравнению с полицией, СБУ, где десятки тысяч сотрудников.

Поэтому есть пропускная способность этих органов. Грустно сейчас признавать, но НАБУ, НАПК, ВАКС и САП (в которой до сих пор нет руководителя) – это связка независимых антикоррупционных органов, на которые можно возлагать основные надежды в том, что поймают и осудят коррупционеров.

Важно. С 21 августа 2020 года, когда глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление на увольнение, САП не имеет полноценного руководства. При этом есть исполняющий обязанности с ограниченными полномочиями – Максим Грищук. Часть его полномочий передали генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Когда вы спрашиваете, почему те (коррупционеры – 24 канал) не сидят, я вам называю других людей, которые сидят.

Все сядут рано или поздно. Имею в виду все главные коррупционеры, которых поймали "на горячем".

Но мы должны понимать, что рассмотрение одного дела судом занимает от нескольких месяцев. В сложных случаях - более года. А прошло всего 1,5 года с того момента, как мы запустили ВАКС. Это ответ на вопрос, почему эти не сидят. Сядут – в следующем (2022 – 24 канал) году, или через год.

Помните ли вы, когда в ВАКС передали дело бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и когда его там начали слушать?

Я знаю, что 1,5 года назад НАБУ передало примерно 100 дел. Возможно, это дело было среди первых.

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Это было первое дело, которое НАБУ передало в ВАКС, что касалось высокопоставленного чиновника, которого обвиняли в коррупции. В декабре 2019 года ВАКС начал слушать дело Насирова. Сейчас уже сентябрь 2021 года.

Не стоит повторять эти даты. Если вы были на рассмотрении сложных дел в суде, вы знаете, что некоторые судебные процессы длятся годами. Зрители видели документальные фильмы, где рассматривали сложные дела: как в Украине, так и в других странах мира.

В 2020 году приговорили политического консультанта и советника Дональда Трампа Пола Манафорта к 9 годам тюремного заключения в США. Знаете, сколько длился суд над ним? Три недели.

Вы не можете сравнивать "кислое с холодным", уравнивать разные составы преступления, разные ситуации. Это все равно, что сказать, в этом случае Европейский суд по правам человека рассматривал дело месяц, а в том – 5 лет. Я напомню, ЕСПЧ некоторые дела рассматривает по 5 лет – вот какой политизированный суд по правам человека, это дело он хочет рассматривать, а другое – нет. Это абсурдная логика.

Я думаю, вся фракция согласится со мной, что мы были бы счастливы, если бы завтра все перечисленные вами люди, если они виноваты, сидели в тюрьме. Мы бы выполнили пункты программы, наши рейтинги выросли в 2 – 3 раза, мы бы все были счастливы.



Алексей Жмеренецкий: "Главные коррупционеры сядут рано или поздно" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Высший антикоррупционный суд, НАБУ были созданы при участии наших международных партнеров – это уникальные органы. Нет никаких подозрений, что на эти органы можно влиять. Вы же видите, насколько сложно было их создавать, потому что любой власти некомфортно, когда есть независимый арбитр.

Когда вы говорите, что кто-то "не сидит" – это претензия не к нам. Обращайтесь к международным партнерам, спрашивайте, почему они выбрали именно такое руководство НАБУ или таких судей ВАКС. На эти органы мы никак физически не можем влиять, то какие могут быть к нам претензии?

Претензия очень проста – лидер вашей политической силы, когда хотел стать президентом, на бигбордах писал "Придет весна – сажать будем". Одна весна прошла, вторая, третья... Когда же будут "посадки"?

Сейчас 27 чиновников "сели". Судьи, прокуроры – это чиновники. У меня есть список этих людей.

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Там действительно есть 7 судей районных судов – это сейчас весь результат.

Предъявляйте претензии ВАКС, почему он работает так медленно. Я объяснил, что он работает не медленно – сложные дела, мало судей, "посадки" происходят. Эти 27 "посадок" ВАКС эквивалентны всем "посадкам" по статье о коррупции, которые сделали все суды Украины. Один небольшой независимый суд смог посадить столько же, сколько посадили все суды Украины. Это ответ, работает он эффективно или нет.

Мы приняли законы о перезапуске Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, которые отвечают за набор судей и дисциплинарной ответственности. Мы запустили процесс перезагрузки судебной системы, он займет некоторое время.

Важно. 14 июля в Верховной Раде приняли закон о реформе Высшего совета правосудия. Согласно документу, состоится конкурсный отбор и проверка на добропорядочность членов ВРП.

За год нельзя всех судей уволить, потому что у них есть контракты. Но сейчас начался процесс обновления судебной системы. Чем дальше, тем больше будет очагов независимого судопроизводства и тем больше будет "посадок".

10 сентября депутаты будут голосовать за реформу Конституционного суда. Общественные организации призвали не поддерживать законопроект. Михаил Жернаков сказал, что этот законопроект едва ли не написан специально под Ольгу Совгирю, которая может свободно из нардепов перейти в судьи КСУ.

Если вы знаете Ольгу Совгирю, наблюдали за ее карьерой, личностью, вы увидели, что это одна из моральных авторитетов нашей фракции. Заподозрить Ольгу Совгирю в том, что она хочет неправовыми методами попасть в КСУ – абсурдно.



Ольга Совгиря / Фото с фейсбук страницы депутата

Это не согласуется с ее картиной мира, она просто себе этого не позволила бы. Даже если бы ей предлагали, она бы отказалась, потому что это человек чести и репутации. Для меня этого достаточно, чтобы отвергать все обвинения в том, что это делается под нее.

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Если это не делается под нее, то соответственно этого нет. Так же как нет всех мифов, которыми кормят наши политические оппоненты несчастных украинцев.

Тогда можно ли назвать этот документ, за который предлагают голосовать, все же реформой Конституционного суда?

Я не конституционалист. Депутаты полагаются на экспертизу комитетов, профильных коллег…

Тогда простой вопрос к вам, как к члену фракции правящей политсилы, почему тогда Ольга Совгиря – компетентный специалист – не посоревнуется на открытом конкурсе с другими кандидатами – конституционалистами, юристами, законодателями и не докажет, что она лучшая из всех. Почему без конкурса?

Для Ольги Совгири нет никаких проблем участвовать в каких-либо конкурсах. Поэтому дождемся принятия закона и тогда будем анализировать, была та "теория заговора" или не было. Я уверен, что никакого заговора нет.

О вероятных отставках министров и реформировании справок и государственных услуг – читайте во второй части интервью с Алексеем Жмеренецким уже завтра, 10 сентября, на сайте 24 канала. Не пропустите!