Николай Кулеба попал в ДТП: все, что известно о нем и его семье

Подробности биографии детского омбудсмена Николая Кулебы и его сыновей, которые пострадали в жуткой аварии под Киевом – в материале 24 канала.

Также отметим, что на перекрестке, где 24 ноября произошло ДТП с участием автомобиля детского омбудсмена Николая Кулебы, только с начала 2019 года произошло уже более 50 аварий. Местные утверждают, что аварии там случаются чуть ли не ежедневно и даже неоднократно выступали с акциями за снос этого перекрестка.

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Биография Николая Кулебы

Уполномоченный президента по правам детей.

Родился 23 марта 1972 года в Киеве. Образование получил в Киевском институте народного хозяйства. В 2008 году закончил частное высшее учебное заведение – Европейский университет по специальности маркетинг и получил степень магистра. Впоследствии освоил специальность "Государственное управление" в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

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Свою карьеру начал в должности слесаря-инструментальщика Жулянского машиностроительного завода НПО им. Артема в Киеве. В конце 1990-х работал в топ-менджменте компаний ООО "Валента" и ООО НПО "Химпроект".

В 2002-2006 годах возглавлял благотворительную организацию "Открытое сердце", которая занималась вопросами реабилитации детей улицы и решением их проблем. В 2006 году возглавил международную благотворительную организацию "Служба спасения детей".

С 2006 года – начальник Службы по делам детей КГГА. Там также занимался работой над программами защиты прав детей, в частности, вопросами воспитания детей-сирот и профилактической работой с семьями в сложных жизненных обстоятельствах. Открыл "Городской центр ребенка", который ввел обучение для усыновителей, активизировал устройство детей-сирот в семьи.

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С февраля 2019 года является одним из основателей и руководитель общественных организаций "Свитловплыв" и "Движение инициативных родителей".

Общественные организации, основанные Кулебой / Данные системы YouControl Рус

Что известно о жене и сыновьях Кулебы?

Женат. Имеет четырех детей: сыновей Тимофея, Давида и Елисея, а также дочь Лею.

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Старший сын Тимофей окончил КНУ имени Тараса Шевченко. Сейчас работает в веб-студии, которая специализируется на разработке сайтов и seo-продвижении.



Тимофей Кулеба/ Фото из Facebook

Дочь Лея окончила Киевский институт музыки имени Глиера по специальности эстрадный вокал. Сейчас девушка учится в Университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Активно занимается музыкальной деятельностью и участвует в различных постановках.



Лея Кулеба/ Фото из Facebook

Жена Наталья Кулеба в социальных сетях много времени и записей посвящает церкви "Филадельфия" и социальным программам по поддержке разных групп населения, которые реализует эта церковь. На сайте этой церкви говорится, что церковь "Филадельфия" была основана после собрания в столичном Дворце Спорта: "в 1992 году все, кто откликнулся на призыв больше узнать о Боге и жить для Него, стали началом церкви "Филадельфия".

Что известно о ДТП в Чабанах с участием Кулебы?

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка вместе с детьми попал в ДТП. Авария произошла около 14:00 на автодороге "Киев – Одесса" в селе Чабаны. Судя по видео момента ДТП, машина Кулебы начала движение на красный свет.

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Машина детского омбудсмена на перекрестке столкнулась с микроавтобусом Volkswagen и срикошетила в отбойник. Оба водителя транспортных средств, а также сыновья Кулебы Тимофей и Елисей получили травмы различной степени тяжести.

ДТП с участием Кулебы: смотрите видео

Врачи сообщили, что у Кулебы диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. В частности, у него закрытые черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс. Его жизни ничего не угрожает.

Старший сын уполномоченного президента Тимофей находится в тяжелом состоянии. Сейчас он в интенсивном неврологическом отделении. О состоянии младшего сына Елисея пока ничего неизвестно.

Водитель грузового микроавтобуса сейчас находится в Киево-Святошинской больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Что говорит полиция?

Что виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет заключения. Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП под Киевом. Уголовное производство по этому делу открыто по статье о нарушении правил дорожного движения.

Сам омбудсмен по правам детей в фейсбуке поблагодарил всех, кто поддерживал его и волновался о его здоровье и здоровье его детей.

"Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Спасибо за понимание. Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", – написал Кулеба.