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      ДТП с Кулебой: на этом же перекрестке за год произошло более 50 аварий

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      Местные жители уже несколько раз просили снести перекресток, где Кулеба попал в ДТП / Фото: Нацполиция

      На перекрестке, где в воскресенье, 24 ноября, произошло ДТП с участием автомобиля детского омбудсмена Николая Кулебы, только с начала 2019 года произошло уже более 50 аварий. Местные утверждают, что аварии там случаются чуть ли не каждый день и даже неоднократно выступали с акциями за снос этого перекрестка.

      Местные власти отказываются сносить перекресток для удобства жителей новостроек, расположенных рядом. Об этом заявил глава ОО "Национальная платформа безопасности движения" Алексей Павловский.

      Интересно: Виновнику ДТП с участием Кулебы грозит до 8 лет за решеткой

      Юрист Игорь Розкладай и вовсе назвал перекресток, где случилась авария, "проклятым". По его словам, поворот, из которого и вылетел автомобиль, который врезался в машину Кулебы, расположен настолько неудобно, что в него успевают повернуть лишь 2-4 машины, пока не изменится цвет светофора.

      Перекресток, где произошло ДТП

      Если вы едете на Киев, вам надо либо успеть проскочить или же вы по правилу "помеха справа" будете пропускать всех. Все злые, потому что ждут секунд 70-90, а для того, чтобы проскочить, есть только 20 секунд,
      – подчеркнул Розкладай.

      Он также подчеркнул, что зеленая стрелка опасна тем, потому что когда автомобиль выруливает на полосу разгона, то имеет все шансы наткнуться на маршрутку, заезжающую на остановку, или на другой автомобиль, который едет по этой полосе.

      "Это перекресток аварийный по умолчанию. Точно надо переносить обе остановки, изменять временной интервал, потому что со стороны улицы Киевской много машин", – отметил юрист.

      Несмотря на аварийность перекрестка, долили масла в огонь и сами участники ДТП. Так, на опубликованном видео аварии заметно, что Кулеба выехал на красный свет, а другой участник ДТП, возможно, превысил скорость.

      Что известно о ДТП с участием Николая Кулебы?

      24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в страшное ДТП на перекрестке в селе Чабаны Киевской области.

      В момент аварии он находился в машине вместе со своими сыновьями – Тимофеем и Елисеем. Одному – 19, а другому – 10 лет. В результате как самого Кулебу, так и старшего Тимофея доставили в реанимацию.

      • Кулеба вместе с сыном находятся в больнице Феофания. Состояние детского омбудсмена – средней тяжести. Он – в полном сознании, угрозы его жизни нет. Журналисты выяснили, что у Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.
      • Состояние Тимофея довольно тяжелое. Он находится в интенсивном неврологическом отделении.
      • Окружение Кулебы сообщает, что Тимофей в коме, за его жизнь борются врачи. У младшего сына сломан таз и челюсть, также он получил ушибы различной степени.

      ДТП с участием Кулебы: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Постраждалі Николай Кулеба
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