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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      ДТП з Кулебою: на цьому ж перехресті за рік сталося понад 50 аварій

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      Місцеві мешканці вже кілька разів просили знести перехрестя, де Кулеба потрапив у ДТП / фото: Нацполіція

      На перехресті, де у неділю, 24 листопада, трапилося ДТП за участю автомобіля дитячого омбудсмена Миколи Кулеби, лише від початку 2019 року сталося вже понад 50 аварій. Місцеві стверджують, що аварії там трапляються мало не щодня і навіть неодноразово виступали з акціями за знесення цього перехрестя.

      Місцева влада відмовляється зносити перехрестя задля зручності мешканців новобудов, розташованих поряд. Про це заявив голова ГО "Національна платформа безпеки руху" Олексій Павловський.

      Цікаво: Винуватцю ДТП за участю Кулеби загрожує до 8 років за ґратами

      Юрист Ігор Розкладай і зовсім назвав перехрестя, де трапилася аварія, "проклятим". За його словами, поворот, з якого і вилетіло авто, яке врізалося у машину Кулеби, розташований настільки незручно, що у нього встигають повернути лише 2-4 машини, поки не зміниться колір світлофора.


      Перехрестя, де трапилося ДТП

      Якщо ви їдете на Київ, вам треба або встигнути проскочити або ви за правилом "перешкода праворуч" будете пропускати усіх. Усі злі, бо чекають секунд 70-90, а для того, щоб проскочити, є лише 20 секунд,
      – підкреслив Розкладай.

      Він також підкреслив, що зелена стрілка небезпечна тим, що коли авто вирулює на смугу розгону, то має усі шанси наткнутися на маршрутку, що заходить на зупинку, або на інше авто, яке їде цією смугою.

      "Це перехрестя аварійне за замовченням. Точно треба переносити обидві зупинки, змінювати часовий інтервал, бо з боку вулиці Київської багато машин", – наголосив юрист.

      Попри аварійність перехрестя, долили олії у вогонь і самі учасники ДТП. Так, на опублікованому відео аварії помітно, що Кулеба виїхав на червоне світло, а інший учасник ДТП, можливо, перевищив швидкість.

      Що відомо про ДТП за участю Миколи Кулеби?

      24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба потрапив у страшну ДТП на перехресті в селі Чабани Київської області.

      У момент аварії він перебував у машині разом із своїми синами – Тимофієм і Єлисеєм. Одному – 19, а іншому – 10 років. У результаті як самого Кулебу, так і старшого Тимофія доправили до реанімації.

      • Кулеба разом із сином перебувають у лікарні Феофанія. Стан дитячого омбудсмена – середньої тяжкості. Він – у повній свідомості, загрози його життю немає. Журналісти з'ясували, що у Кулеби медики діагностували струс мозку та численні забої й травми.
      • Стан Тимофія доволі важкий. Він перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні.
      • Оточення Кулеби повідомляє, що Тимофій у комі, за його життя борються лікарі. У молодшого сина переламаний таз і щелепу, також він отримав забої різного ступеня.

      ДТП за участю Кулеби: дивіться відео

       

      ДТП з Кулебою: подробиці про стан усіх постраждалих
      сьогодні
      7571
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Аварії та ДТП Новини України Микола Кулеба Постраждалі
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