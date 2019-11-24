Винуватцю ДТП за участю Кулеби загрожує до 8 років за ґратами

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП під Києвом, у якому постраждав дитячий омбудсмен Микола Кулеба та його син. Внаслідок аварії постраждали двоє водіїв та двоє пасажири однієї з автівок – сини Кулеби.

Кримінальне провадження у цій справі відкрите за статтею про порушення правил дорожнього руху, повідомляє поліція.

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Санкція статті у випадку, якщо потерпілому нанесено важких тілесних ушкоджень, передбачає ув'язнення винуватця терміном від 3 до 8 років.

На відео, які опублікували у мережі, помітно, що перед самим зіткненням авто Миколи Кулеби виїхало на перехрестя на червоне світло.

Сам омбудсмен з прав дітей у фейсбуці подякував усім, хто підтримував його та турбувався про його здоров'я і здоров'я його дітей.

Зараз я перебуваю у лікарні разом із синами. На ваші питання відповім згодом. Дякую за розуміння. Дякую вам за підтримку. Зараз найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва,

– написав Кулеба.

ДТП за участю Миколи Кулеби: дивіться відео