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      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Винуватцю ДТП за участю Кулеби загрожує до 8 років за ґратами

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      Поліція відкрила провадження через ДТП за участю Миколи Кулеби / фото з соцмереж

      Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП під Києвом, у якому постраждав дитячий омбудсмен Микола Кулеба та його син. Внаслідок аварії постраждали двоє водіїв та двоє пасажири однієї з автівок – сини Кулеби.

      Кримінальне провадження у цій справі відкрите за статтею про порушення правил дорожнього руху, повідомляє поліція.

      Важливо! Дитячий омбудсмен Кулеба потрапив у реанімацію після ДТП

      Санкція статті у випадку, якщо потерпілому нанесено важких тілесних ушкоджень, передбачає ув'язнення винуватця терміном від 3 до 8 років.

      На відео, які опублікували у мережі, помітно, що перед самим зіткненням авто Миколи Кулеби виїхало на перехрестя на червоне світло.

      Сам омбудсмен з прав дітей у фейсбуці подякував усім, хто підтримував його та турбувався про його здоров'я і здоров'я його дітей.

      Зараз я перебуваю у лікарні разом із синами. На ваші питання відповім згодом. Дякую за розуміння. Дякую вам за підтримку. Зараз найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва,
      – написав Кулеба.

      ДТП за участю Миколи Кулеби: дивіться відео

       

      Роковини смерті легендарного музиканта: що ви знаєте про Фредді Мерк'юрі?
      сьогодні
      10797
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Постраждалі Аварії та ДТП Новини України Діти і неповнолітні Поліція
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