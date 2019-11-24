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      Виновнику ДТП с участием Кулебы грозит до 8 лет за решеткой

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      Полиция открыла производство из-за ДТП с участием Николая Кулебы / фото из соцсетей

      Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП под Киевом, в котором пострадал детский омбудсмен Николай Кулеба и его сын. В результате аварии пострадали двое водителей и два пассажира одной из машин – сыновья Кулебы.

      Уголовное производство по этому делу открыто по статье о нарушении правил дорожного движения, сообщает полиция.

      Важно! Детский омбудсмен Кулеба попал в реанимацию после ДТП

      Санкция статьи в случае, если потерпевшему нанесены тяжелые телсеные повреждения, предусматривает заключение виновника сроком от 3 до 8 лет.

      На видео, которые опубликовали в сети, заметно, что перед самым столкновением авто Николая Кулебы выехало на перекресток на красный свет.

      Сам омбудсмен по правам детей в фейсбуке поблагодарил всех, кто поддерживал его и заботился о его здоровье и здоровье его детей.

      Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Спасибо за понимание. Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва,
      – написал Кулеба.

      ДТП с участием Николая Кулебы: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Постраждалі Аварии и ДТП Дети и несовершеннолетние Новости Украины Полиция
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