Микола Кулеба потрапив у ДТП: все, що відомо нього та його родину

Подробиці біографії дитячого омбудсмена Миколи Кулеба та його синів, які постраждали у моторошній аварії під Києвом – у матеріалі 24 каналу.

Також зазначимо, що на перехресті, де 24 листопада трапилася ДТП за участю автомобіля дитячого омбудсмена Миколи Кулеби, лише від початку 2019 року сталося вже понад 50 аварій. Місцеві стверджують, що аварії там трапляються мало не щодня і навіть неодноразово виступали з акціями за знесення цього перехрестя.

Важливо: Микола Кулеба потрапив у ДТП: з'явилося відео моменту зіткнення

Біографія Миколи Кулеби

Уповноважений президента з прав дітей.

Народився 23 березня 1972 року в Києві. Освіту здобув у Київському інституті народного господарства. У 2008 році закінчив приватний вищий навчальний заклад Європейський університет за фахом маркетинг і отримав ступінь магістра. Згодом опанував спеціальність "державне управління" у Національній академії державного управління при президентові України.

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Свою кар’єру розпочав на посаді слюсаря-інструментальника Жулянського машинобудівного заводу НВО ім. Артема в Києві. Наприкінці 1990-х працював у топ-менджменті компаній ТОВ "Валента" та ТОВ НВО "Хімпроект".

У 2002-2006 роках очолював благодійну організацію "Відкрите серце", яка опікувалась питанням реабілітації дітей вулиці та вирішенню їх проблем. У 2006 році очолив міжнародну благодійну організацію "Служба порятунку дітей".

З 2006 року – начальник Служби у справах дітей КМДА. Там також займався роботою над програмами захисту прав дітей, зокрема, питаннями виховання дітей-сиріт та профілактичної роботи з сім'ями у складних життєвих обставинах. Відкрив "Міський центр дитини", який запровадив навчання для усиновлювачів, активізував влаштування дітей-сиріт у сім'ї.

З лютого 2019 року є одним із засновників і керівник громадських організацій "Світловплив" та "Рух ініціативних батьків".

Громадські організації, засновані Кулебою/Дані системи YouControl

Що відомо про дружину і синів Кулеби?

Одружений. Має чотирьох дітей: синів Тимофія, Давида і Єлисея, а також дочку Лею.

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Старший син Тимофій закінчив КНУ імені Тараса Шевченка. Зараз працює у веб-студії, яка спеціалізується на розробці сайтів і seo-просуванні.

Тимофій Кулеба/Фото Facebook

Донька Лея закінчила Київський інститут музики імені Глієра за спеціальністю естрадний вокал. Зараз дівчина навчається в Університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Активно займається музичною діяльністю та бере участь у різноманітних постановках.

Лея Кулеба/Фото Facebook

Дружина Наталя Кулеба в соціальних мережах багато часу та записів присвячує церкві "Філадельфія" та соціальним програмам із підтримки різни груп населення, які реалізовує ця церква. На сайті цієї церкви зазначається, що церква "Філадельфія" була заснована після зібрання у столичному Палаці Спорту: "у 1992 році всі, хто відгукнувся на заклик більше дізнатися про Бога та жити для Нього, стали початком церкви "Філадельфія".

Що відомо про ДТП у Чабанах за участі Кулеби?

Уповноважений президента України з прав дитини разом із дітьми потрапив у ДТП. Аварія сталася близько 14:00 на автодорозі "Київ-Одеса" в селі Чабани. Судячи з відео моменту ДТП, машина Кулеби почала рух на червоне світло.

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Автівка дитячого омбудсмена зіткнулася з мікроавтобусом Volkswagen на перехресті і зрикошетила у відбійник. Обидва водії транспортних засобів, а також сини Кулеби Тимофій та Єлисей отримали травми різного ступеня тяжкості.

ДТП за участю Кулеби: дивіться відео

Лікарі повідомили, що у Кулеби діагностували струс мозку та численні забої й травми. Зокрема, у нього закриті черепно-мозкова травма, травма грудної клітини й травма живота. Окрім того, у нього численні перелами ребер з обох боків, забій легень та пневмоторакс. Його життю нічого не загрожує.

Старший син уповноваженого президента Тимофій перебуває у важкому стані. Наразі він в інтенсивному неврологічному відділенні. Про стан молодшого сина Єлісея поки що нічого невідомо.

Водій вантажного мікроавтобуса наразі перебуває у Києво-Святошинській лікарні. Його життю нічого не загрожує.

Що каже поліція?

Що винуватцю ДТП загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП під Києвом. Кримінальне провадження у цій справі відкрите за статтею про порушення правил дорожнього руху.

Сам омбудсмен з прав дітей у фейсбуці подякував усім, хто підтримував його та турбувався про його здоров'я і здоров'я його дітей.

"Зараз я перебуваю у лікарні разом із синами. На ваші питання відповім згодом. Дякую за розуміння. Дякую вам за підтримку. Зараз найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва", – написав Кулеба.