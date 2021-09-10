Разумков 10 вересня висловився про можливі звільнення глав міністерств. Відбулося це під час підсумкового брифінгу в Раді.
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Спікер Ради про кадрові зміни в уряді
Я думаю, що цифра 3 – 4 достатньо реалістична (стільки міністрів можуть втратити посади – 24 канал),
– зазначив Разумков.
На зауваження про те, що спочатку говорили про 3 кандидатів на відставку з уряду, а тепер про 5 – 6, Разумков пожартував: "Це наступного тижня буде – там ще більше може бути".
Водночас конкретних прізвищ глава парламенту називати не став. "Некоректно, тому що хтось із колег з Кабміну може самостійно піти у відставку, когось може прем'єр подавати – це точно не моя зона відповідальності це коментувати", – пояснив він.
Нагадаємо, раніше Разумков заявляв, що уряд може розпрощатись з деякими міністрами протягом першого пленарного тижня.
Кадрові зміни в Кабінеті Міністрів: основне
- Депутат від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що у жовтні планують відставку всього уряду, зокрема й прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
- Однак глава фракції монобільшості Денис Арахамія спростував цю інформацію, але підтвердив, що деякі зміни все ж можуть відбутися: мовиться про відставку 3 – 4 міністрів.
- Зокрема, втратити посади можуть міністр оборони Андрій Таран, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна.
- Крім того, "Українська правда" повідомила, що крісло міністра культури може втратити Олександр Ткаченко. Він нібито "не справляється зі своїми обов'язками".