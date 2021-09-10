Разумков 10 вересня висловився про можливі звільнення глав міністерств. Відбулося це під час підсумкового брифінгу в Раді.

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Я думаю, що цифра 3 – 4 достатньо реалістична (стільки міністрів можуть втратити посади – 24 канал),

– зазначив Разумков.

На зауваження про те, що спочатку говорили про 3 кандидатів на відставку з уряду, а тепер про 5 – 6, Разумков пожартував: "Це наступного тижня буде – там ще більше може бути".

Водночас конкретних прізвищ глава парламенту називати не став. "Некоректно, тому що хтось із колег з Кабміну може самостійно піти у відставку, когось може прем'єр подавати – це точно не моя зона відповідальності це коментувати", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше Разумков заявляв, що уряд може розпрощатись з деякими міністрами протягом першого пленарного тижня.

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