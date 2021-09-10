Разумков 10 сентября высказался о возможных увольнениях глав министерств. Произошло это во время итогового брифинга в Раде.

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Спикер Рады о кадровых изменениях в правительстве

Я думаю, что цифра 3 – 4 достаточно реалистичная (столько министров могут потерять должности – 24 канал),

– отметил Разумков.

На замечание о том, что сначала говорили о 3 кандидатах на отставку из правительства, а теперь о 5 – 6, Разумков пошутил: "Это на следующей неделе будет – там еще больше может быть".

В то же время конкретных фамилий глава парламента называть не стал. "Некорректно, потому что кто-то из коллег из Кабмина может самостоятельно уйти в отставку, кого-то может премьер подавать – это точно не моя зона ответственности это комментировать", – объяснил он.

Напомним, ранее Разумков заявлял, что правительство может распрощаться с некоторыми министрами в течение первой пленарной недели.

Кадровые изменения в Кабинете Министров: основное